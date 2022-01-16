Ülkü ocakları, CHP’nin açıklama yaptığı alanı gül suyu ile yıkadı

Kastamonu CHP İl Başkanlığı, Nasrullah Meydanı'nda EYT'liler için açıklama yaparak haklarının verilmesini talep etti. Akşam saatlerinde meydana giden ülkü ocakları üyesi gençler, meydanı yıkayıp gül suyu dökerek, "Zillete mensup grup tarafından ekilmeye çalışılan fitne tohumlarını temizliyoruz" ifadelerini kullandı. Ülkü ocaklarının bu hareketi tepki çekti.

İsmail AKDUMAN

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CHP İl Başkanılığı dün Nasrullah Meydanı’nda toplanarak EYT’lilerin hakları için basın açıklaması yaptı. Merkez İlçe Başkanı İlke Karabacak ve partililerin katıldığı açıklamada, AKP hükümetinin halka ve EYT’lilere sırtını döndüğü ileri sürüldü. Karabacak tarafından okunan basın bildirisinde, CHP iktidarında EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarının verileceğini, emekli aylığının artırılacağı ve intibak yasasının çıkarılacağı dile getirildi.

“ZİLLET TOHUMLARINI TEMİZLİYORUZ”

CHP’lilerin basın açıklamasının ardından ülkü ocakları mensubu bir grup meydana giderek, kaldırımları su döküp yıkadı. Ardından da gül suyu döktü. Ülkücü gençler bu anları sosyal medyadan paylaşarak, “Nasrullah Meydanı’nda zillete mensup bir grup tarafından ekilmeye çalışılan fitne tohumları gül suyu ile yıkanarak temizlenmiştir. Tarihi ve kültürel mirasımız Nasrullah Meydanı milli birlik ve beraberliğimizin temelidir, kirletemezsiniz” ifadelerine yer verildi.

CHP’DEN TEPKİ

CHP Kastamonu Gençlik Kolları Başkanı Alican Yılmaz, ülkücü ocaklarının yaptığı hareket ile vatandaşları kutuplaştırdığını belirterek, “Biz parti olarak insanları kutuplaştırmadan uzak duruyoruz. Dün milletin talebi EYT için partimizin yaptığı açıklamayı Kastamonu Ülkü Ocakları'nın ‘zillet, fitne, kirlilik’ ifadeleri ile tanımlaması bu milleti anlayamadıklarının fotoğrafıdır. Bu yaklaşım ne dilimize, ne töremize, ne ahlakımıza, ne estetiğimize uygundur. Bir siyasi partiye hakaret etmek için kaldırım temizleyeceğinize kaldırımları temizleyin ki millet bata çıka yürümek zorunda kalmasın” diye konuştu.

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