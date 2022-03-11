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Ümraniye’de kar altında ucuz ekmek kuyruğu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde soğuk hava ve kar yağışına rağmen vatandaşlar, ucuza ekmek almak için Halk Ekmek önünde kuyruk oluşturdu.

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Ümraniye’de kar altında ucuz ekmek kuyruğu

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Parseller Mahallesi'nde kar yağışı ve soğuk havaya rağmen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek önünde kuyruk oluşturdu.

Ucuza ekmek almak isteyen vatandaşlar, bir süre kuyrukta bekledi.

Parseller Mahallesi'ndeki Halk Ekmek büfesinde sık sık kuyruklar oluştuğu gözlemleniyor.

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