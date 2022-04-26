Gen düzenleme, Alzheimer tedavisi için yeni bir umut sunuyor

Araştırmacılar, insan genleri üzerine yürüttükleri çalışmalarda “yapbozun son eksik parçasını” doldurduklarını ve Alzheimer gibi henüz kesin bir tedavisi olmayan hastalıklar için tedavi potansiyeline sahip olduklarını söylüyorlar.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore’deki Temel Bilimler Enstitüsü’nde yer alan Genom Mühendisliği Merkezi’ndeki araştırmacılar, mitokondriye erişmenin, DNA’nın çift sarmalını çözmenin ve hataları düzeltmenin bir yolunu buldular.

Times’ın haberine göre, araştırmanın yazarı Dr. Kim Jin-Soo, yeni ortaya koydukları yöntemle, bilim insanlarının canlı hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştirebileceklerini ve belirli hastalık türlerini yeniden oluşturmak için DNA’larını düzenleyerek ilaçların ve terapilerin test edilebileceğini söyledi.

Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Michal Minczuk, gelişmenin çok heyecan verici olduğunu ve on yıl sonra insanlarda da denemelere ihtiyaç duyulacağını söyledi.

GENELLİKLE KALITIM YOLUYLA GEÇİYOR

Uzmanlar, Güney Kore’deki araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni tekniğin, sonunda Parkinson ve Alzheimer dahil olmak üzere diğer hastalık türlerinin tedavisine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

İngiltere’de binlerce kişi, Cambridge araştırmacıları tarafından “ciddi ve genellikle ölümcül” ve aynı zamanda “büyük ölçüde tedavi edilemez” olarak tanımlanan “mitokondriyal hastalıklar” ile yaşıyor.

Bu hastalıklar genellikle anneden kalıtım yoluyla geçiyor ve yaklaşık 5.000 kişiden birini etkiler. Ancak Alzheimer ve Parkinson dahil olmak üzere daha yaygın hastalıklar, bazı araştırmalarla hatalı çalışan mitokondriye ve potansiyel olarak DNA’daki kusurlara bağlanıyor. DNA hataları, insan genomunu oluşturan A, G, C ve T harflerinden oluşan koddaki yazım hataları gibi ve bilim insanları bunları düzeltmek için yollar geliştiriyor.

Cell dergisinde yayınlanan çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, “Mitokondriyal DNA’yı düzenlemek için güvenilir teknoloji, bilinen tüm genetik hastalıkları yenmek için araştırılması gereken genom mühendisliğinin son sınırlarından biridir” ifadesi yer aldı.

Araştırmanın sonuçlarına tam anlamıyla katılmayan Birmingham Üniversitesi’nden bir genetikçi olan Ildem Akerman ise, “Belirli Alzheimer türlerine sahip insanlara muhtemelen yardımcı olabilir tek başına Alzheimer’ın bu şekilde tedavi edilebilir olduğunu söyleyemem” dedi.

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