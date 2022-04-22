“Uygulanmayan iskonto nedeniyle diyaliz hastaları fark ödüyor”

Meclis Genel Kurulu'nda, bazı ilaçlardaki iskonto sorununu gündeme getiren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, son günlerde eczanelerde 78 adet ilacın kamu kurumu iskontosunun SGK'ya kesilen faturalarda işlenmemesinden dolayı hastaların fark ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, eczanelerde bazı ilaçların kamu kurumu iskontosunun SGK’ya kesilen faturalara işlenmemesinden dolayı hastaların fark ödediğini belirtti.

“78 İLACA İSKONTO UYGULANMIYOR”

Meclis Genel Kurulu’nda, eczanelerde tekrardan sıkıntıların baş gösterdiğini dile getiren Aydın, yüksek enflasyon, euro kurunun çok düşük kalması üzerine şu anda 78 âdet ilacın kamu kurumu iskontosunun SGK’ya kesilen faturalarda işlenmemesinden dolayı hastaların fark ödemek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

“600 İLA BİN 200 LİRA FARKI CEPLERİNDEN ÖDÜYORLAR”

Özellikle diyaliz hastalarının diyaliz solüsyonlarında, 600 ila bin 200 lira farkı ceplerinden ödemek zorunda kaldığını ifade eden Aydın, “Bu kamu kurumu iskontalarını bazı firmalar uygulamıyor.

Bir an önce bu sorun çözülmesi gerekiyor. Diyaliz hastaları kronik hastalar. Her ay bu solüsyonu kullanmak zorunda. Bir çoğu da ekonomik açıdan zayıf olan hastalar. En azından, kamu kurumu iskontoları biraz daha düşürülerek maliyet hastaya yansıtılmamalı” ifadelerini kullandı.