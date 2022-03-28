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Kılıçdaroğlu ve Burhan Özfatura

“Ne yazık ki okumayan, araştırmayan, sağlıklı ve objektif analizler yapmayan, kamplara bölünmüş, kendi liderini veya şeyhini âdeta putlaştıran, farklı düşünenleri düşman gibi gören bir toplum olduk.

Bu üzücü tabloda en büyük sorumluluk, 20 yıldır gerilim ve kavga politikası izleyen, kendileri gibi düşünmeyenlere devamlı olarak en ağır hakaretleri, iftiraları, suçlamaları, tehditleri, ayrımcılığı uygulayan, davalar açan, baskılar uygulayan bu iktidara aittir.

Neticede, toplumda huzur, dayanışma, dostluk ve kardeşlik kalmamıştır.”

Sevgili okurlar… Üstteki sözler Dr. Burhan Özfatura'ya ait…

Burhan Özfatura, 1984 – 1989 yılları arasında Anavatan Partili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan bir siyaset adamıdır.

Zamanın Başbakanı Turgut Özal, düzgün, dürüst bir siyasetçi olan Burhan Özfatura'yı çok severdi…

Dr. Özfatura hayat öyküsünü “Yaşadıklarım, Unutmadıklarım, Yazdıklarım” adlı bir kitapta topladı.

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Dr. Burhan Özfatura, 560 sayfalık kitabının 108'inci sayfasında, günümüzde Türkiye'nin umudu haline gelen, kutuplara bölünen ülkemizde sevgiyi ve kardeşliği yeniden kurmaya çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu şöyle anlatıyor.

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim meslektaşımız ve kardeşimizdir. Hesap Uzmanları Kurulu'na 1971 yılında girmiştir. 1984 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü'ne tayin edilmiş, çalışkanlığı, disiplinli ve saygılı davranışlarıyla kısa sürede temayüz etmiştir.

En zor işleri başarıyla bitirirdi. Bu yüzden rahmetli (Başbakan) Turgut Özal kendisini Bağ-Kur Genel Müdürü yaptı. Dökülen bu kurumdaki başarısını görünce de Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) Genel Müdürlüğü'ne tayin etti. Başbakan, onun başarısını hep takdir etti.

1989 yılında ben Belediye Seçimi'ni kaybedince Başbakanlık Müşavirliği'ne tayin edildim. Özal'ın talimatıyla başta Kılıçdaroğlu olmak üzere geniş bir ekip olarak ‘Sosyal Güvenlik Reformu'nu hazırladık. Meclis'ten de geçti.

Merhum Demirel Başbakan olunca (1991) Turgut Özal'ın 'Yapma' ricalarına rağmen eski sistemi geri getirdi… Ve tekrar KARA DELİK açıldı.

Olayların içinde olan biri olarak biliyorum ki. Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü olarak başarılıdır. Ancak, kanun ve sistem değişince uymaya mecburdur. SGK, kıyak ve erken emekliler sebebiyle zarar ettirilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun hukuka ve ahlâka aykırı bir icraatı asla olmamıştır. Bu hususları yazmayı vicdani bir görev saydım.”

İstifa, en onurlu davranış olur!

Futbol dünyamızda önceki gün âdeta bir deprem yaşandı!

Türkiye olarak adalete hasret kaldığımız şu günlerde Tahkim Kurulu'nun verdiği âdil bir karar yüreklerimize su serpti.

Haksızlıkların zirve yaptığı ülkemizde Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu keyfi bir kararla 21 Süper ve Birinci Lig hakemi ile gözlemciyi liste dışı bırakmıştı.

21 mağdur, Tahkim Kurulu'na başvurarak hak aradı. Tahkim Kurulu, 5-2 oy çokluğu ile Merkez Hakem Kurulu'nun kararını bozma cesaretini gösterdi.

Şimdi ne olacak? Bence haksızlık yapan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmesi onurlu bir davranış olur!

TEBESSÜM

Kasiyer kızın derdi…

Bir markette çalışan kasiyer kız pek dertli görünüyordu…

Arkadaşı merakla sordu:

“Sıkıntının sebebi nedir? Neden böyle üzgünsün?”

Kız, hazin hazin içini çekti:

“Artık eskisi gibi güzel değilim…”

“Allah Allah… Nereden çıkardın bunu?”

“Erkeklerin paranın üstünü saymaya başlamalarından…”

GÜNÜN SÖZÜ

Haksızlık olan bir yerde insan girer her derde!