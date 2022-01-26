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Darboğazı aştılar sıra onlarda

Belediye meclisinde yerel sorunlar görüşülür, bunlara çözüm aranır. Ancak son dönemde özellikle AKP'li belediye meclis üyeleri, kendilerine verilen talimat gereği genel siyasetteki özellikle de dini içerikli konuları gündeme getiriyor. Bununla yetinilmiyor, bazı siyasetçiler hakkında AKP il ve ilçe teşkilatları tarafından suç duyurusunda bulunuluyor. CHP'li belediye başkanlarını çalıştırmama taktiği uygulanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin projelerine onay verilmediğini belirtiyor.

AKP'lilerin en çok dava açtığı siyasilerin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu geliyor. Onları Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır izliyor. Liderlerine, kendilerine yapılan hakaretlere onlar da aynı ağırlıkta karşılık verince dava sağanağıyla karşılaşıyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA 46 DAVA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP liderine söyleyeceklerini söylüyor. O'na aynı ağırlıkta olmasa bile yapılan çoğu eleştiri ise “Cumhurbaşkanına hakaret etti” ye dönüşüyor. Neyse ki bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) siyasetçilerin acımasız bir biçimde eleştirilebileceğine ilişkin kararı, hakimlerin en önemli dayanağı oluyor.

Cumhurbaşkanının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için söyledikleri öyle böyle değil. Kılıçdaroğlu da, yeri gelince Erdoğan'dan geri kalmıyor. Erdoğan, “Cumhurbaşkanına hakaret etti” deyip Kılıçdaroğlu hakkında 46 dava açtı. Avukat Celal Çelik, bu davalardan 21'inin sonuçlandığını, sadece bir davanın Kılıçdaroğlu'nun aleyhine sonuçlandığını, 25 dosyanın ise yargıda olduğunu belirtiyor.

Erdoğan yalnız siyasetçilere değil, 2014-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açıldığını, aynı süreçte açılan kamu davası sayısının 35 bin 507'e ulaştığını, yargılananlar arasında bin 107 çocuk olduğunu da CHP'nin raporundan öğreniyorum.

NERDEN NEREYE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Türkiye ve Adaletsizlik Envanteri” hazırladı. Buna göre, Türkiye, uluslararası arenada da demokratik hukuk devleti görüntüsünden oldukça uzaklaşmış. Bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine bağlayanlar da var.

Dünya Adalet Projesi (WJP) tarafından gerçekleştirilen Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Lüksemburg, Avusturya, İrlanda önce geliyor.

Türkiye, 2021 yılında hukukun üstünlüğü başlığında 139 ülke arasında 117'inci sırada yer aldı. 2020 yılında 107'inci sırada olan Türkiye bir yıl içinde 10 puan birden geriledi. Ülkemizin yerine bir daha bakalım:

Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri kategorisinde 14 ülke içerisinde sonuncu sırada..

Devlet yetkilileri üzerindeki kısıtlamalarda 139 ülke içerisinde 134. sırada.

Yolsuzlukla mücadelede 139 ülke içerisinde 69. sırada.

Şeffaflıkta 139 ülke içerisinde 107. sırada.

Temel hakların korunmasında 139 ülke içerisinde 133. sırada..

Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunmasında 139 ülke içerisinde 83. sırada.

Adalete erişilebilirlikte 139 ülke içerisinde 113. sırada.

Ceza adaleti konusunda 139 ülke içerisinde 103. sırada.

DARBOĞAZ GEÇİLDİ

Millet İttifakını oluşturan 6 siyasi partinin Genel Başkanları gibi, görüşmelerin alt yapısını oluşturan, yol haritasını hazırlamaya çalışan 6 Genel Başkan Yardımcısı arasında da müthiş bir uyum var. Nasıl liderler zaman zaman bir araya geliyorsa, çalışmaları yürüten Genel Başkan Yardımcıları da yalnız resmi toplantılar dışında yemeklerde de, bu akşam ki gibi bir araya geliyor. İttifakı dağıtmak için çok yönlü çabalar olduğunun farkındalar.

Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek (CHP), Bahadır Erdem (İYİ Parti), Mustafa Yeneroğlu (DEVA), Ayhan Sefer Üstün (GP), Bülent Şahinalp (DP), Bülent Kaya (SP) güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin alt yapısını oluşturdu.

Şimdi, liderler düzeyinde görüşmeler yapılıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da sağlığının iyiye gitmesiyle, Liderler bir araya gelecek. O görüşmeden sonra Liderlerin imzasını taşıyan “Mutabakat Metni”nin özeti kamuoyuna açıklanacak.

Bununla bitmiyor. 6 Genel Başkan Yardımcısı yol haritası üzerinde çalışacak. Hangi dönemde hangi adımların atılacağı, neler yapılacağı da ayrıntılı olarak belirlenecek.

KUTUPLAŞMA GİRDABI

Konuştuğum bir genel başkan yardımcısı, “İyi işletmek, esaslar çizgisinde yol almak zorundayız. Şu anda içinde bulunduğumuz tabloyu göz ardı etmemek lazım. Genel Başkanlar yapıcı, süreci kucaklayan tutum içinde. Bu yapıcı halin sürdürülmesiyle Türkiye kazanacak. Ülkemizin, kutuplaşma girdabından çıkarılması çok önemli” dedi.

Liderler kadar, alt yapıyı hazırlamakta olan, önümüzdeki süreçte daha çok yol almak durumunda kalacak olan Genel Başkan Yardımcılarının şu dönemde attığı adımların ve çalışmaların önemi de unutulmamalı. Darboğazı Genel Başkan Yardımcıları aştı. Sıra liderlerde.