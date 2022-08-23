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Günah… Günah

Yüreğim yanıyor.

O sözleri sarf edenlere değil, kendimize kızıyorum: Demek yeteri kadar çalışmadık, yeteri kadar yazmadık, yeteri kadar konuşmadık…

Sokak röportajı yapılan bir şahıs, Mustafa Kemal hakkında “cepheden kaçtı, Kudüs'ü İngilizlere bıraktı” gibi sözleri arka arkaya sıraladı. “Sekizci Ordunun başında kim vardı söyleyin” diye konuştu. Ben söyleyeyim: Sekizinci Ordunun başında Alman Kress Paşa (Friedrich Kre von Kressenstein) vardı!

Manastır Askeri İdadisindeyken okulundan firar ederek Osmanlı Ordusu'na katılıp Yunan ile savaşmak isteyen 16 yaşındaki askeri öğrenci Mustafa Kemal cepheden kaçtı öyle mi?

Trablusgarp'te sayı ve silahça çok kuvvetli olan İtalyanlara karşı ön cephede taarruz ederek gözünden yaralanan Binbaşı Mustafa Kemal cepheden kaçtı öyle mi?

Çanakkale Savaşı'nda Sekizinci Tümen'in bizzat en başına geçerek Mehmetçik ile birlikte taarruz etmiş Yarbay Mustafa Kemal cepheden kaçtı öyle mi? Günah.

Bak kardeşim! Size gerçekleri yazayım:

MUSTAFA KEMAL'E RÜŞVET

5 Temmuz 1917.

Mirliva/ Tuğgeneral Mustafa Kemal Filistin Cephesi'ne atandı. Görevi yeni kurulmakta olan Yedinci Ordu Komutanlığı idi.

Bu ordu, Alman Erich Von Falkenhayn'ın başında olduğu Yıldırım Ordular Grubu içinde yer almak üzere Halep'te konuşlandırıldı.

Bu arada Falkenhayn ile Mustafa Kemal arasında ilk gerginlik para konusunda çıktı. Mustafa Kemal'in İstanbul Akaretler 76 numaralı ikametgâhına genç bir Alman zabiti, Komutan Falkenhayn tarafından hediye ufak sandıklar getirdi. Sandıklarda altın vardı. Mustafa Kemal bunu yanlış gönderildiğini Genelkurmay Levazım Şube'ne verilmesini istedi. Alman Zabit, “Komutanın o başka, bu size” dedi!

Cephede Fahkenhayn'a koşulsuz itaat için verilen rüşvetti!

Mustafa Kemal sinirlendi, altınları tutanak tutturarak Levazım Şubesi'ne gönderdi.

Suriye-Filistin Cephesi'nde Osmanlı'nın asker sayısı 175 bin, İngilizlerin ise en güçlü olduğu yer bu bölgeydi, 433 bin mevcudiyeti vardı. Falkenhayn, İngilizlere zarar vermek için Mehmetçik'in ölmesini umursamayan stratejiyi hayata geçirmek istiyordu.

Mustafa Kemal cepheden Başkomutan vekili Enver Paşa'ya 20 Eylül 1917 tarihli rapor gönderdi:

-Ordu, harbin ilk dö-nemlerine göre fevkalade zayıftır. Birçok orduların mevcutları lazım olanın beşte biri kadardır. Subay ihtiyacı ileri seviyededir.

-Sağlam kalan erler 17-20 yaşlarındaki gelişmemiş çocuklarla, 45-55 yaşlarındaki işe yaramazlardır.

-Erler aç, erler çıplak, erler firar ediyor.

–Taarruz ederek Bağdat'ı almak Sarıkamış gibi büyük yıkıma yol açar.

-Şimdilik savunmada kalarak taarruz yapacak düşmanı yıpratmak akılcı yoldur.

Dört gün sonra bir rapor daha yazdı; Sina Cephesi Komutanlığı'nın kendisine verilmesini istedi.

Sonra ne oldu?

BAK KARDEŞİM

Enver Paşa, Falkenhayn stratejisini doğru buldu.

Mustafa Kemal göz göre göre, halkın ve ordunun kırılmasına ortak olmayacağını belirterek 7 Ekim 1917'de görevinden ayrıldı.

Ve:

Mustafa Kemal'in dediği çıktı; İngilizler ekim ayı sonundan itibaren Beerşeba, Yafa, El-Halil, Gazze'yi aldı. 9 Aralık'ta Kudüs'e girdi. Ardından Eriha düştü…

Falkenhayn görevden alındı. Yerine Liman von Sanders getirildi.

Mustafa Kemal, orduyu toparlamak için 1 Eylül 1918'de ikinci kez Yedinci Ordu'da görevlendirildi. Çanakkale Savaşı'nda Sanders'in İngilizlerin maksadını anlayamayarak yaptığı savunma planlamasını tutarlı bulmadığı için acilen tüm birliklerin emri altına verilmesini istedi. Anafartalar ve Arıburnu'nda olduğu gibi zafer kazanılabilirdi.

Yine sözünü dinletemedi. Üstelik… Yaptığı uyarıları dinlemeyip tebessüm eden Sanders İngiliz saldırısından canını zor kurtardı! Dördüncü ve Sekizinci Ordu darmadağın oldu. Ayakta tek kalan Mustafa Kemal'in başında olduğu Yedinci Ordu idi.

Mustafa Kemal'in bir yıl önce “orduları birleştirip komutayı bana verin” sözünü İngilizler taarruzları ile gerçekleştirdi! Ama 500 km2 alan kaybedilerek…

Mustafa Kemal Halep'te savunma hattı kurdu. İngilizler saldırdı kentte gerilla savaşı yaşandı, Mustafa Kemal elinde silahla sokak sokak savaştı.

Çatışmalar sürerken 30 Ekim 1918'te ateşkes ilan edildi; Mondros Mütarekesi imzalandı.

Bak kardeşim iftira atma! İşte gerçek bu.

Seni öyle konuşturanlara sor bakalım; o kanlı süreçte Müslüman Araplar, İngilizler ile ortak hangi katliamları yapıp kaç bin Müslüman Türkü katletti?