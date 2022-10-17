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Yaşam ışıkları

-Yayınlar yaşam bağlarımızdır.-

İnsanlık açılımlarının kaynakları başında yayınlar gelmektedir. Kendini, çevreyi, toplumu tanımanın, yaşam gerçeklerinin bilincine varmanın, yarınlara çıkış yollarını saptamanın etkin aracı yayınlardır. Yayınlar hem en iyi yol gösterici, hem en iyi arkadaş, hem de en iyi ilâçtır. Düşünce ve duygu dünyamızın ışıklarıdır. Bugün bize ulaşan yayınları, gönderenlere teşekkürlerimizle okurlarımızın bilgisine ve ilgisine sunuyoruz.

YENİ YAYINLARDAN:

– Prof. Dr. Erol MANİSALI'nın “FATİH'ten BEYOĞLU'na Benim İstanbul'um” adlı kitabı TARİHÇİ Kitabevi ürünü.

– Buğra Han BAŞ'ın ”EX PARADİSO” adlı kitabı MYHTOS yayınları ürünü.

– Etem USTA'nın “Benim De Annem Öldü” adlı şiir kitabı DİLKİ Kitap yayını.

– Araştırmacı yazar Aydın KÖKSAL'ın “Yaşamın Gizi, Toplumsal Oyun, Arayış, Tutku” adlı dört anı romanı TOROSLU Kitaplığı yayını.

– İlhan ÇETİNKAYA'nın “İlhan Çetinkaya İlhan Çetinkaya'yı anlatıyor” adlı kitabı Cilt 1.

– Emekli Tank Kıdemli Albay Ergüner GÖREN'in “Kur'an-ı Kerim, Açıklamalı Çeviri” adlı iki ciltlik kitabı ile “İnançta Görüntüden Akla ve Gönüle Yolculuk (Türkçemizde İbadet)” adlı kitabı Sokak Yayın Grubu yayınları.

– Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLÂYİM'in “ATATÜRK ve Kooperatifçilik” adlı kitabı YETKİN Yayınları ürünü.

– Prof. Dr. Zafer GÖREN' in “Türk Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru” ile “Temel Hak Genel Teorisi” adlı iki kitabı YETKİN yayınlarının ürünü.

– YETKİN Yayınları'nın yeni ürünleri arasında Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın “Hukuk Dilinin Gelişmesi ve Sâdeleşmesi”, Ayhan AKYÜREK'in “Adalet Kavramı Üzerine Denemeler” adlı kitabı ile Dr. Semih Batur KAYA'nın “Hükûmet Sistemi Sınıflandırmasında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin Analizi: Denge Denetim Ağı ve Demokratiklik Sorunu” adlı kitabı var.

– Mehmet ERBİL'in “Köy Enstitüleri ve Yurtseverlik” adlı kitabı PAYDA Yayıncılık ürünü.

– İstanbul Barosu Dergisi 2022/3.

– İLERİ Dergisi 86. Sayısı.