Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Dünya sonsuza kadar değişecek

"Balkanların Nostradamusu" olarak bilinen ve birçok kehanetiyle uluslararası kamuoyunda gündem olan Baba Vanga'nın 2024 yılı için sarf ettiği sözler ve yeni kehanetleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga’nın yeni kehanetleri ortaya çıktı… 2023 yılı bitmeden önce Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları analiz eden Rumen medyası dikkat çekici iddialar ortaya attı…

Rumen medyasında yer alan haberlerde, Baba Vanga’nın 2024 kehanetlerinde bazı detaylar öne çıktı. “Balkanların Nostradamusu” olarak bilinen ve geçmişte 11 Eylül saldırıları, 2004 yılında Hint Okyanusu’ndaki yıkıcı tsunami ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte Barack Obama’nın da ABD başkanlığını tahmin eden Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamalar 2024 yılı için uyarlandı.

Romanya merkezli medya kuruluşları, Baba Vanga’nın 2024 yılında dünyanın çok büyük bir dönüşüm içine gireceğini aktardı. 2024 yılında iki çok büyük bilimsel ilerlemenin dünyanın gidişatını sonsuza kadar değiştireceği iddia edilirken Baba Vanga, kansere karşı bir ilaç geliştirileceğini ve bu sayede bu hastalığın ortadan kalkacağını söyledi. Öte yandan Baba Vanga AIDS hastalığının da kökünün kazınacağını iddia etti.

Baba Vanga’nın 2024 yılı için öne attığı kehanetlerden biri de “yağ çağının” sona erecek olması… 1911’de dünyaya gelen ve 1996 yılında 85 yaşındayken yaşamını yitiren Baba Vanga’nın “yağ çağı” olarak ifade ettiği sözün petrol olduğu yorumu yapıldı. Bazı uzmanlar, 2024 yılında yenilenebilir enerjilere ağırlık verilebileceğini iddia etti.

BABA VANGA KİMDİR?

1911’de doğan Baba Vanga, 12 yaşında yaşanan bir kum fırtınası yüzünden kör kaldı. Fakat Baba Vanga’nın bu kaybı yeni bir yeteneğin de önünü açtı.

Baba Vanga, “gelecekle ilgili sesler” duymaya başladı. Baba Vanga’nın sözlerini yorumlayan uzmanlar ünlü kahinin birçok şeyi yıllar öncesinden bildiğini belirtirken, ünlü kahinin kehanetlerinin 5079 yılına kadar devam etmesinin de mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

2023 KEHANETLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

İşte Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri;

– NÜKLEER FELAKET

Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetleri arasında nükleer bir felaket uyarısı yer alıyor. Daha önce Çernobil felaketini bilen Vanga'nın 2023 yılında nükleer bir santralın patlaması sonucu oluşabilecek felaket konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Vanga'nın bu kehaneti akıllara Putin'in nükleer tehdidinin ve Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni getirdi. Putin'in ilhak kararının ardından Zaporijya Rusya'ya bağlanmış, uzmanlar bölgedeki nükleer tehlikeye dikkat çekmişti.

Özellikle nükleer endişelerin arttığı ve Ukrayna'da olası bir felakete karşı halka iyot tabletleri dağıtıldığı bir dönemde Baba Vanga'nın bu kehaneti yeniden gündeme taşındı.

Rus işgalcilerin fabrikada yapacağı en ufak bir hata, birçok Avrupa ülkesi için korkunç sonuçlar doğuracak bir felakete yol açabilir…

– DÜNYANIN YÖRÜNGESİ ROTASINI DEĞİŞTİRECEK

Baba Vanga'nın 2023 yılı kehanetlerinden biri de Dünya'nın yörüngesinde meydana gelebilecek olası bir rota değişikliği. Baba Vanga bu kehaneti ile ilgili fazla detay vermezken, bu değişiklik ne olursa olsun yıkıcı sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

Çünkü, gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile iklim ve deniz seviyelerinde istenmeyen ve son derece zararlı değişikliklere neden olabilir.

– BİYOLOJİK SİLAHLAR

Baba Vanga'nın 2023 yılı ön görüleri arasında, “büyük bir ülkenin” insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağı yer alıyor.

Vanga'ya göre, bu deneme binlerce insanın ölümüyle sonuçlanabilir. Ayrıca unutmamak lazım ki, Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor. Buna rağmen, Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin gizli biyolojik silah çalışmaları yaptığı biliniyor.

– GÜNEŞ TSUNAMİSİ

Bulgar kahinin bir başka tahminine göre ise, Dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir Güneş fırtınasıyla karşı karşıya kalacak.

Bu durum, teknoloji başta olmak üzere günlük hayata büyük zararlar verebilir hatta Dünya'yı ‘Karanlık Çağ'a sokabilir. Güneş fırtınaları elektrik, internet sistemleri kadar, uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotları da etkileyebilecek güce sahip.

– LABORATUVAR DOĞUMLARI

Baba Vanga'nın 2023 yılı için son kehaneti ise normal doğumların sona ereceği ile ilgili. Vanga, birçok devletin doğal doğumları yasaklayacağını bundan böyle laboratuvar ortamında bebeklerin doğacağını ön görüyor.

Bu sayede, ebeveynler çocuklarının, saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünüşlerini özelleştirebilecek. Ancak hükümetlerin de doğan bebekler üzerinde birçok yetkisi bulanabilecek…

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