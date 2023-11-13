6 ayda emekli maaşının üçte biri buhar oldu

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, son 6 ayda emekli aylıklarının yüzde 31,56 eridiğini belirterek enflasyon karşısında eriyen aylıklarla emeklinin açlığa sürüklendiğini söyledi.

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartların faturasının emekliye ödetildiğine dikkat çekerek “Açlık sınırının ve asgari ücretin neredeyse yarısı kadar bir aylıkla, geçinmenin imkanı kalmadı” dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, bugün yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon karşısında eriyen aylıklarla emeklinin açlığa sürüklendiğini ifade etti.

En düşük emekli (kök) aylığının günün gerçeklerine uygun olarak asgari ücret seviyesine çekilmesi ve yüksek prim ödeyerek emekliliği hak etmiş vatandaşların da aynı şekilde mağduriyetinin giderilmesini isteyen Ergün, şunları dile getirdi:

SON 6 AYDA, EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 31,56 ERİDİ

“En düşük emekli ödemesinin 7 Bin 500 TL’ye yükseltildiği 2023 Nisan ayında, ödenen bu rakamla emekli 6,02 gram 24 ayar altın alabiliyordu. 30 Nisan 2023 tarihinde altının gram fiyatı bin 246,26 TL idi. 30 Ekim 2023 tarihinde ise 24 ayar altının gram fiyatı bin 820,53 TL’ye yükseldi. Bu durumda en düşük emekli ödemesi olan 7 bin 500 TL ile sadece 4,12 gram altın alınabiliyor.

Yani, artışın yapıldığı 2023 Nisan ayından bu yana geçen 6 aylık süreçte emeklinin gelirinden 2 gram altın buhar olup uçmuş. Bir başka ifadeyle; en düşük emekli ödemesinin alım gücü, geçen bu 6 aylık dönemde, yüzde 31,56 oranında erimiş demektir. Yani 3’te 1’i buhar olmuş demektir.”

‘EMEKLİ AÇLIK VE SEFALETLE BOĞUŞUYOR’

Temmuz ayında yapılan yüzde 25 oranındaki zammın yaklaşık 6 milyon emeklinin kök ücretlerini 7 bin 500 TL’nin üzerine çıkarmadığını belirten Ergün, emeklinin ciddi bir kayba uğradığını söyledi. Ergün, memurlara yapılan 8 bin 77 TL tutarındaki ek ödemenin de emeklilere yansıtılmamasıyla emeklilerin açlık ve sefaletle boğuşur hale geldiğini kaydetti.

Açıklamasında “Bugünlerde ödemesi başlayan ve sadece çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL’lik tutar için de uyarılarda bulunmuş ve en düşük 10 bin TL olması gerektiğini ve bütün emekliler ile onların dul ve yetimlerine seyyanen ödenmesi gerektiğini ifade etmiştik” diyen Ergün şöyle devam etti:

“Bu ödeme, sadece 100 yılda bir yapılmış olan bir ödemedir. Adı bile konulamamış olan bu ödeme, emeklilerimiz arasında; çalışan-çalışmayan ayrımını gündeme getirmesiyle bir ayrımcılığa da sebep olmuştur. Çalışan ve bu yüzden devletimize vergi, sigorta kurumumuza karşılığı olmayan bir prim ödeyen emeklilerimiz adeta cezalandırılmıştır.”

KÖK AYLIK ASGARİ ÜCRETE ÇEKİLSİN TALEBİ

Emeklilerin yaşadıklarını adil ve hakkaniyetli bulmadığını kaydeden Ergün, en düşük emekli (kök) aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini belirterek açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Bu yaşananlar emeklilerimiz tarafından adil ve hakkaniyetli bulunmamıştır. Giderek ağırlaşan yaşam mücadelesindeki emeklilerimiz, yalnız olmadıklarını hissetmek ve yüce devletimizi, bütün siyasilerimizi yanlarında görmek istemektedirler. Temennimiz, yaşanan ekonomik krizin faturasının artık emekliye kesilmemesi, en düşük emekli (kök) aylığının, günün gerçeklerine uygun olarak asgari ücret seviyesine çekilmesi ve yüksek prim ödeyerek emekliliği hak etmiş vatandaşlarımızın da aynı şekilde mağduriyetinin giderilmesidir.

Emeklilerimizin bekleyecek takati olmadığı gibi; artık umutları da tükenmekte ve adil bir yaşam standardına erişme inancı da kalmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan emekli aylıklarımızın yükseltilmesi için ivedi ve etkili adımlar atmasını bekliyoruz.” (ANKA)

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