Koç Holding’ten batarya üretimi yatırımına ilişkin açıklama

Koç Holding, KAP'a yaptığı açıklamada, "Ford'un Türkiye'de Koç ile birlikte batarya yatırımı yapılmasına yönelik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" denildi.

Koç Holding, Ankara yakınlarında batarya üretim tesisi kurmak için yapılan anlaşmadan bazı tarafların çekildiği iddialarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklamada bulundu.

Açıklamada, 14 Mart 2022 tarihinde Ford Motor Company ve SK On Co. Ltd. (SKO) ortaklığı ile Ankara’da batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalandığı hatırlatıldı.

‘YAKLAŞIMDA BİR DEĞİŞİLİK BULUNMAMAKTADIR’

Basın-yayın organlarında, söz konusu işbirliğinden vazgeçildiği yönünde bazı haberlerin çıktığını belirten Koç Holding iddialara ilişkin şu yanıtı verdi;

“Koç, Ford ve SKO arasında imzalanan münhasır olmayan MoU yürürlükte olup, Ford’un Türkiye’de Koç ile birlikte batarya yatırımı yapılmasına yönelik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu kapsamda batarya yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik tüm alternatifler değerlendirilmektedir”

Konuya ilişkin hukuki sonuç doğuran bir karar alınması halinde ise “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne göre gerekli açıklamalar yapılacaktır” denildi.

SKO’NUN ANLAŞMADAN VAZGEÇTİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Reuters’in haberine göre Güney Kore'nin Dong-A Ilbo gazetesinde, zayıf makro ekonomik koşullar nedeniyle SK On şirketinin anlaşmadan vazgeçtiği ifade edildi.

SK On tarafından yapılan yazılı açıklamada ise “Mart 2022'deki bağlayacılı olmayan anlaşmadan bu yana Türkiye'de ortaklık fikrini değerlendiriyoruz ancak henüz değerlendirme tamamlanmadı. Müzakerelere son verilip verilmemesi konusundaki son karar henüz alınmadı” denilmişti.

