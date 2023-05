Tarlada hasat var fiyat yok

Geçen sezon 19.8 milyon tonluk rekolteye ulaşan buğdayda hasat başladı, TMO’nun fiyat açıklaması ise seçim sonrasına kaldı. Ürünün elinde kalacağını düşünen çiftçi, zarar edeceği endişesi yaşıyor.

Sayime BAŞÇI

Depremin vurduğu tarım arazilerinde tüm zorluklara rağmen başlayan hasat, seçimler nedeniyle ertelenen fiyat engeline takıldı. Tüm dünyada Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında kritik ve stratejik bir ürün haline gelen buğdayda, güney bölgelerinde hasat başlarken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fiyat açıklamaması ve depoların da zarar görmesi nedeni ile üretici ‘tüccarın insafına kaldık' mesajını verdi. TMO'nun alım fiyatını açıklamasını bekleyen çiftçinin hasada başladığını belirten Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, rakam konusunda belirsizlik nedeniyle tüccarın çiftçinin elinden ucuza ürün almaya çalıştığını kaydetti.

BEKLENTİ 10.500 TL

“Aldığım bir duyuma göre bazı tüccarlar 4.5 TL'ye tarladan alma peşindeler. 2022'de bu buğdayı ton başına 6.500 artı 1.000 TL primle 7b.500 TL'den sattık. Her şeyin fiyatı katlandı ama kimin kime gücü yeterse. Olan bize oluyor” ifadelerini kullanan Okay, bir diğer sorunun ise depolama olduğunu aktardı. Hatay başta olmak üzere depoların depremde hasar gördüğünü kaydeden Okay, “Tarlada buğday var, hasat ediyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Seçim sonrası fiyat açıklanması için çok geç” dedi.

Bu yıl tarlada verimin iyi olduğunu ve dekar başına 650 kilogram civarında bir mahsul beklediklerini anlatan Muzaffer Okay, fiyat beklentilerinin ise ton başına 10 bin 500 TL olduğunu aktardı. Maliyetlerinin yüzde 50'nin üzerinde arttığını ve çiftçinin yüksek maliyet ile ekim yaptığını anlatan Okay, tahıl koridoru anlaşması ile gelmesi beklenen mahsulün de iç pazarda çiftçi açısından talep ve fiyat mağduriyeti yarattığını kaydetti.

TMO fiyat ve depo için devreye girmeli

Buğdayda önemli bir üretim bölgesi olan Konya Kadınhanı Bölgesi Ziraat Odası Başkanı Arafa Soydan, fiyat nedeni ile üreticinin tedirgin olduğunu aktardı. Kendi bölgelerinde henüz hasadın başlamadığını ancak çiftçinin önünü görmek için fiyat beklediğini aktaran Soydan, “Bu sene vatandaşın beklentisi buğdayda ton başına 9-10 bin TL, arpada 7-8 bin TL. Bu ay sonuna kadar fiyatın açıklanması lazım. Afet bölgesinde depolar hasar gördü. Tüccar malı stoklayamaz ama alım yapıp başka bölgelere sevk edebilir. Ama TMO stok yapabilir. Burada TMO'nun devreye girmesi lazım. Bu sene bizim bölgede yağışlar çok iyi ama yer yer bölgelerde sel ve dolu felaketleri var. Dekar başına 500-600 kilo arasında ürün alınabilir” diye konuştu.

‘Zamanı gelince açıklarız'

Bu yıl buğday için yüzde 5'lik artışla yaklaşık 21 milyon ton rekolte beklendiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fiyat konusuna da değinerek, “2022 yılı fiyatımızı 5 Haziran'da açıkladık. Bu yıl da piyasa ve mevsimsel şartları da dikkate alarak inşallah gerektiğinde, gerekli zamanı, gereken fiyatı açıklıyor olacağız” dedi.