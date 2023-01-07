Varlık Fonu denetimden kaçmak için kuruldu

Varlık Fonu’nun denetimden kaçmak için kurulduğunu söyleyen Yılmaz bunun bedelinin iktidar değişince hesaplanarak öğrenileceğini kaydetti.

Veli TOPRAK

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İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, sık sık bünyesindeki kamu kurumlarının zarar etmesiyle gündeme gelen Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) denetimden kaçmak için kurulduğunu söyledi. Varlık Fonu hesaplarının görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Durmuş Yılmaz, “Kamu bankalarına önce görev veriyorsunuz, sonra piyasa faizinin altında kredileri verdiriyorsunuz. Kamu bankasına zarar ettirip önce batırıyorsunuz, sonra da sermayelendiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

BU BORÇ NEDEN?

56 milyar 856 milyon TL uzun vadeli yükümlülükler, bunun karşılığında da 54.5 milyar duran varlıklar olduğunu kaydeden Yılmaz, şunları söyledi: “Bütün bu varlıklar BOTAŞ'ından ÇAYKUR'una, PTT'sinden fondaki diğer varlıklara kadar, hepsi yerli yerinde dursaydı ve Hazine şu kamu işletmeleri kapsamında bunları yönetseydi daha mı fazla katma değer ortaya çıkacaktı? Ne kattınız? Varlık Fonu'nun tek nedeni denetimden kaçmaktır, bunun bedelinin ne olduğunu 85 milyon henüz bilmiyor. Tahminim şu anda merkezi iç borç toplam yükümlülüklerinin milli gelire oranı yüzde 40'lar falan değil, yüzde 70'lere yaklaştı. Bunu iktidar değişikliğinde hep birlikte hesaplayarak göreceğiz.”

YÖNETİM GİDERİ

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de “Konsolide gelir tablosunda bir nevi brüt dönem kârı gibi de yorumlanabilecek kâr 11 milyar 123 milyon TL olarak veriliyor. Genel yönetim giderleri adı altında gösterilen miktar ise 28 milyar 173 milyon lira. Brüt kârın neredeyse 2.5 katı personel ve yönetim gideri var. Bu rakamı oluşturan ödemelerin kimlere ne kadar maaş, huzur hakkı veya yönetime yapılan harcama olduğu da raporlarda yer almıyor” dedi.

İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin bilgi verdi

Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan TVF Genel Müdürü Salim Erda Ermut, İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) ilişkin bilgi verdi. 1.4 milyon metrekare ofis alanları olacağını kaydeden Ermut, “İFM ile dünyanın önde gelen finans kurumlarını ve şirketlerini bünyesinde bir araya getirerek çok boyutlu bir finansal hizmetler ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkılar sağlarken, yerli ve uluslararası şirketlerle yatırımcılara iş ve yatırım fırsatları sunulacak” dedi.