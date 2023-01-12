Vatandaşın yüzde 71’i ekonomiden umut kesti

Covid salgını ile başlayan değişim süreci, tedarik zincirlerindeki kırılma ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı ekonomiyi dünyada bir numaralı gündem haline getirirken, Türk tüketicisi son 16 yılın en kötü beklenti tablosunu ortaya koydu.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye'de makroekonomiye dair gelişmelerin gelecek 10 yılda kötüye gidecek diyenlerin oranı yüzde 71'e çıkarken, PwC Türkiye tarafından Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirilen “Tüketici Öngörüleri Araştırması 2022”nin sonuçlarına göre 2006 yılından bu yana ilk kez geleceğe dair olumsuz beklentiler olumlu beklentilerin önüne geçti.

Genel ekonomideki olumsuz tabloya rağmen her 3 kişiden 2'si ise kişisel ekonomik seviyesinin iyiye gitmesini beklediğini açıkladı. Araştırmaya pandemi sürecinden bu yana, Türkiye'de makroekonomiye dair gelişmeleri olumsuz olarak değerlendirenlerin oranının yüzde 50'den yüzde 71'e çıktığını ortaya koydu.

ZAM KORKUSU ALIŞVERİŞE İTİYOR

Araştırma sonuçlarını değerlendiren PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri Adnan Akan, “İki trend saptıyoruz perakendede. Birincisi enflasyon demek alım gücünün düşmesi, satışların düşmesi demek. İkinci trend ise tüketici şu anda alırsam alayım bir daha bulamam ya da çok pahalıya alırım, diye düşünüyor. Ancak zorlaşan ekonomik koşullar perakende açısından olumsuz bir durum. Özellikle alt segmente etkisi daha yüksek. Lüks perakendeye etkisi o kadar olmadı. Ama gıda, hazır giyim ve elektronikte ciddi olumsuz etkileri var” dedi.

2023 yılı öngörülemiyor

Araştırmada “genel ekonomi gelecek dönemde daha iyi olacak” sorusuna kesinlikle katılanların oranı 2010'da yüzde 36, 2016'da yüzde 43 iken 2022'de yüzde 22'ye geriledi. Adnan Akan, uzun vadede Türkiye'nin avantajlı olduğunu ve turizmin perakendeyi desteklediğini belirtirken, “Türkiye'ye özgü 2023'te öngörülemezlik var. Savaşın nereye gideceği belli değil. Türkiye'de seçim durumları var. Belirsizlik ortamı şirketler açısından olumsuzluktur” diye konuştu.