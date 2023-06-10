AKP’li belediyeden YETEV’in okuluna özel düzenleme

AKP’li Üsküdar Belediyesi, Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu vakfa ait Çamlıca’daki Palet Okulları kampüsü içinde kalan kamuya ait parkı adım adım özel okulun kullanımına verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin geçtiğimiz şubat ayında hazırladığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan özel imar planı değişikliğiyle, Palet Okulları’nın yanında bulunan kamu mülkiyetine ait park niteliğindeki yaklaşık bin 850 metrekarelik parsel “rekreasyon alanı” ilan edilerek özel okulun kullanımına uygun hale getirilmişti.

Üsküdar Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumlarında da eski park alanı ile ilgili dikkat çeken bir karar daha alındı. Parselin satışının, takasının, tahsisinin, kiralanmasının veya sınırlı ayni hak tesisinin yapılabilmesi için encümene yetki verildi. CHP grubunun kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile “hayır” oyu kullandığı karar, AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

2020 YILINDA ÖZEL DÜZENLEME YAPILDI

Palet Okulları, 2011 yılında TÜRGEV bünyesinde kuruldu. 2020 yılı itibarıyla okul, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeye başladı. YETEV’in Mütevelli Heyeti Başkanı, TÜRGEV’in vakıf meclisi üyesi de olan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan. Okul kampusunun bulunduğu 3. derece doğal sit sınırları içinde kalan parselin imarı da 2020 yılında değiştirilerek özel okul yapılabilmesi için “özel sosyal altyapı” alanı ilan edilmişti. Okul kampüsünün içinde kalan kamuya ait parkın imarı da Palet Okulları'nın talebi üzerine değiştirilmişti.