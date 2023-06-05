İSKİ skandalının kilit ismi Ergun Göknel son yolculuğuna uğurlandı

İSKİ'nin eski genel müdürlerinden Ergun Göknel, 85 yaşında hayatını kaybetti. Göknel, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hakan KAYA

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Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, cumartesi günü yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Göknel için bugün Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi.

Törene kardeşi Demir Göknel, gelini Güliz Göknel, eski eşi Fatma Müjgan Doğan, İSKİ Abone İşleri 1.Bölge Dairesi Başkanı Secaattin Güçlü, akrabaları ve eski mesai arkadaşları katıldı. Ergun Göknel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



“ÇOK YARDIMSEVER BİR İNSANDI”

Ergun Göknel eski eşi Fatma Müjgan Doğan, duygularını şu sözlerle anlattı: “9 sene evli kaldık. Çok muhterem bir insandı. Yardımsever, şikâyet etmeyen, çözüm odaklı, ciddi bir yönetici aynı zamanda iyi bir eşti. Ayrıldık ama daimi dost ve arkadaş kaldık. Ergun, bir sürü güzel erdemi kendinde toplamış bir insandı. Öyle bir insanı kaybettiğimiz için üzgünüm. Allah rahmet eylesin.”

İSKİ SKANDALI

1993 yılında Ergun Göknel, İSKİ’nin Genel Müdürü’yken boşanmak istediği eşine 1 milyon dolara yaklaşan bir tazminat ödemeyi kabul etmesiyle gündem olmuş, sonrasında eşi Nurdan Erbuğ, eski eşi Ergun Göknel’in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen de iddiaların araştırılması için Ergun Göknel’i İçişleri Bakanlığı’na şikayet etmişti.

Sanıklar ilk olarak 25 Ekim 1993’te satın alınan klorun bedelinin yüksek gösterilerek yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı. 6 Aralık 1993’te davanın tutuklu zanlılarında Ergun Göknel’in İsviçre’de bulunan Amerikan Discon Bank’ta 30 bin Amerikan doları ve 670 bin Alman Markı bulunduğu saptanmış, Göknel’in tüm hesaplarına el konulurken, İsviçre’deki paranın da iadesi de istenmişti. Ayrıca “Eşiyle yaptığı sözlü boşanma protokolüne uymadığı” gerekçesiyle Göknel tarafından Erbuğ’a ödenen 1 milyon dolara yaklaşan tazminata da Mali Şube aracılığıyla el konmuş, Murat Karayalçın, Nurettin Sözen ve Yüksel Çengel, İSKİ davasında beraat etmişti.

1989 Türkiye Yerel Seçimleri’nde başta 3 büyük şehir olmak üzere birçok şehri kazanan sosyal demokratlar, gelişen diğer siyasi olayların da etkisiyle 1994’teki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi birçok büyük şehri kaybetti.

ERGUN GÖKNEL KİMDİR?

9 Nisan 1937'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Şişli Terakki, liseyi ise English High School for Boys İstanbul (İstanbul İngiliz Erkek Okulu)'da okudu. Stuttgart Üniversitesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Doktorasını da aynı üniversitede yaptı.

1968'te beş ay kadar Ankara'da Atom Boya ve Kimya Sanayiinde, 1970-72 yılları arasında Gebze İzocam AŞ'de laboratuvar şefi olarak çalıştı. Avcılar Plastel Plastik ve Kauçuk Sanayi AŞ'de işletme ve fabrika müdürlüğü (1972-80) yaptı. 1980-81 yılları arasında Selplast AŞ'de genel müdürlük, 1981-82 arasında ise Kozanoğlu-Çavuşoğlu Grubunda gıda sanayi koordinatörlüğü, Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. 1982'de Plastel Plastik ve Kauçuk Sanayi AŞ'ye dönerek genel müdürlük görevinde bulundu. 1985-89 yılları arasında kendi mümessillik ve danışmanlık kuruluşu Elkim AŞ'de çalıştı. Nisan 1989-93 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ'de genel müdürlük yaptı. Bir ihale yolsuzluğu davasında mahkûmiyet alarak beş yıl (Ağustos 1993-Ağustos 1998) Bayrampaşa ve Eskişehir Kapalı Cezaevleri ile Keçiören ve Kalecik Açık Cezaevlerinde kaldı. Ağustos 1998'de tekrar kendi şirketinde çalışmaya başladı.

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