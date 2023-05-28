İstanbul seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları
Türkiye’de 2.Tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 oy verileri açıklanmaya başlarken İstanbul’da, 39 ilçede sandıklar açılmaya başlandı. 28 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de!
İstanbul seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair veriler YSK'nın onay vermesiyle açıklanmaya başlandı. İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işlemine toplamda 11.350.969 seçmen katılmaktadır.
İstanbul Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
İlk turda (1.Tur) seçim sonuçları, İstanbul’da ne oldu?
|Aday
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|%48,56
|4.928.772
|Recep Tayyip Erdoğan
|%46,68
|4.738.680
|Sinan Oğan
|%4,51
|457.564
|Muharrem İnce
|%0,25
|25.699
- Cumhurbaşkanlığı oy oranları: Kemal Kılıçdaroğlu, %48,56 oy oranıyla 4.928.772 oy aldı. Recep Tayyip Erdoğan, %46,68 oy oranıyla 4.738.680 oy aldı. Sinan Oğan, %4,51 oy oranıyla 457.564 oy aldı. Muharrem İnce, %0,25 oy oranıyla 25.699 oy aldı.
- Parti oy oranları: AK Parti, %35,77 oy oranıyla 40 milletvekili, CHP, %28,49 oy oranıyla 31 milletvekili, İYİ Parti, %8,22 oy oranıyla 8 milletvekili, YSP, %8,13 oy oranıyla 8 milletvekili, MHP, %6,08 oy oranıyla 5 milletvekili, TİP, %4,08 oy oranıyla 3 milletvekili kazandı.