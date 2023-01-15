Karadeniz’in en uzun sahili göz göre yok oluyor

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan ve Karadeniz Bölgesi'nin kesintisiz en uzun sahili yıllar önce yapılan mendirek, deniz doldurulması ve yanlış projeler sonucunda yok olma tehlikesine girdi.

İsmail AKDUMAN

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Kızılırmak Deltası’ndan Atakum ilçesine kadar uzanan, kesintisiz yaklaşık 40 kilometrelik uzunluğu ile Karadeniz Bölgesi’nin en büyük sahili kıyı erozyonu nedeniyle yok olma tehlikesi altında olduğu belirtildi.

2006 yılında tamamlanan ve yanlış planlama yapıldığı için kullanılmayan Dereköy Balıkçı Barınağı’ndan sonra kıyı erozyonunun Atakum ilçe merkezine doğru hızla devam ettiğini belirten SAMÇED Başkanı Mehmet Özdağ, bu zamana kadar 8 kilometrelik doğal plajın kıyı erozyonu nedeniyle yok olduğunu söyledi.

“SON BİR YILDA 400 METRELİK SAHİL YOK OLDU”

Son 6 yılda kıyı erozyonunun hızlandığına dikkat çeken Özdağ, sahilde her yıl ölçüm yaptıklarını ve bir yıl içerisinde 400 metrelik doğal plajın yok olduğunu ileri sürdü.

Çevre felaketini önlemek için 40’a yakın ‘T mahmuz’ ve mendirek yapıldığını ancak erozyonun önlenemediğini ifade ederek, “Her sene bu zamanlarda sahile gelip kıyı erozyonunun, sahili ve kumsalı nasıl yok ettiğini göstererek yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yıllardan beri Dereköy Balıkçı Barınağı’ndan Samsun’a yani doğu yönüne doğru bir kaç yüz metre doğal plajımızın yok olmasını içimiz kan ağlayarak izliyoruz.

Yetkililerde bizimle birlikte izliyor. Doğal plajlarımız ya T mahmuzlarla ya da mendireklerle kıyı erozyonundan korunmaya çalışılsa da, yapılan her deniz yapısının doğusunda kıyı oyulmaya başlıyor. Dereköy’den bulunduğumuz yer yaklaşık 7.5 – 8 kilometre. Bu alanda doğal plaj kalmadı. Ve şuanda bir fermuar gibi bulunduğumuz noktadan Samsun yönüne doğru en az 4-5 kilometrelik daha doğal plajın bu şekilde yok olmaya devam edecek. Son bir yılda yaklaşık 400 metrelik sahil yok oldu” diye konuştu.

“SAHİL YOK OLUYOR VE BİZ İZLİYORUZ”

Kıyı erozyonu nedeniyle bölgede bulunan evler ile deniz arasında 8-10 metrelik mesafe kaldığına dikkat çeken Mehmet Özdağ;

“Burada gerek Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan gerekse Samsun Büyükşehir Belediyesinden kalıcı çözüm yapmalarını bekliyoruz. Bu kıyı erozyonunun durdurulmasını, Atakum sahillerinin yok olmasını bizle birlikte seyretmesinler. Görevlerini yapsınlar. Erozyon olan bölgeler büyük kayalarla dolduruluyor ancak bu da çözüm değil” ifadelerini kullandı.

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