Meclis’te pastırma savaşları

Ünlü gurme Vedat Milor’ün sosyal medyada yaptığı pastırma anketinde Kayseri pastırması yüzde 54.8, Kastamonu pastırması ise yüzde 45.2 oy almıştı.

Deniz AYHAN

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde önceki gün Kayserili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki milletvekillerine ‘Kayseri Pastırması' ikram etti. Dün ise Kastamonulu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milletvekili ve bürokratlara, ‘Kastamonu Pastırması' dağıttı. Özhaseki'nin sofrasında sarma, pastırma, sucuk, börek, mantı, kuzu ve dana eti ile yöresel tatlı vardı.

2 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Yumaklı'nın ikramında ise pastırma, dana çorba, dana güveç, kıymalı tirit, banduma ve lokma tatlısı yer aldı. Bakan yardımcıları, bürokratlar ve milletvekilleri için hazırlatılan öğle yemeğinde Kayseri'den getirilen pastırma, Meclis yemekhanesinde ince kıyım kesilerek ikram edildi. Kayseri pastırmasının kilosu 1.600, Kastamonu pastırmasının kilosu ise 2 bin liraya kadar çıkıyor.