Melek Mosso konseri yüzünden linç edilen AKP’li belediye başkanı Cüneyt Yüksel’den istifa kararı

Tekirdağ Kiraz Festivali’nde, Melek Mosso'ya konser verdirttiği için hükümete yakın isimler tarafından linç edilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AKP Genel Merkezi'ne çağrıldı. Baskılara dayanamayan AKP'li Yüksel istifa etti.

Halil ATAŞ

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Şarkıcı Melek Mosso’nun, AKP'lilere hakaret eden bir kadının paylaşımını retweetlediği için hedef alınması sonrası, AKP’li Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Tekirdağ Kiraz Festivali'nde vereceği konserin iptal edildiği öne sürülmüştü.

Festivalin organizasyonunu üstlenen Esat Kaba bir açıklama yaparak, Mosso'nun 11 Haziran'da Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahneye çıkacağını duyurdu, konser gerçekleşti ve Mosso şarkılarını kalabalık bir topluluk karşısında seslendirdi.

ANKARA’YA ÇAĞRILDI

Melek Mosso ile birlikte sahnede şarkı söyleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine geçen salı günü AKP Genel Merkez’ine çağrıldı. Yüksel dün gece istifasını vererek, belediye başkanlığı görevinden ayrıldı.

Belediye Başkanlığı görevine vekaleten AKP’li meclis üyesi Hüseyin Uzunlar getirildi.

TASVİP ETMEDİM, ETMEM DE

AKP’liler tarafından hedef tahtasına konulan Cüneyt Yüksel, konser sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

– Kamuoyunda yer alan yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir açıklama yapma zarureti doğmuştur. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, hiçbir zaman inandığım mukaddes değerlerime ve davama söz söyletmedim; söyletmeyeceğim. Festivalimizde sahne alan Melek Mosso ile ilgili olarak, şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, sanatçının yaptığı paylaşım ve açıklamaları asla tasvip etmedim. Etmem de!

ÖZÜR DİLEMEK İSTEDİ

– Mosso'nun yayınladığı ilk özür açıklamasından sonra kendisiyle görüştüm. Yapılanı yanlış bulduğumu, kendisinden çok daha içten ve samimi özür bekleyen büyük bir kitle olduğunu, konseri iptal etmenin doğru olacağını ifade ettim. Kendisi de yaptığının hata olduğunu, bu nedenle çok üzgün olduğunu, halkın karşısına çıkıp, sahneden net bir şekilde özür dilemek istediğini; yapılacak konseri ‘milletimizle kucaklaşma ve özür fırsatı' olarak gördüğünü söyledi.

EĞER İPTAL ETSEYDİK…

– Bu görüşmeden sonra; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonunda önemle üzerinde durduğu ‘milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği’ vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık.

HAKKINIZI HELAL EDİN

– Konser gecesi, sahne alan Mosso, ilk şarkısından sonra yüzbinlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir. Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum. Lütfen hakkınızı helal edin.

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