Vatandaşın yiyemediği ete “şap” zammı

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'nden korkutan uyarı... Aşılara dirençli yeni tür bir şap salgını güney sınırımızdan girip yurda dağıldı. Salgın yüzünden et ve süt üretiminin azalacak, fiyatlar daha da artacak.

Erdoğan SÜZER

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Murat Arslan, Türkiye'de daha önce görülmemiş bir şap hastalığı türünün hayvan varlığını tehdit eder hale geldiğini, acil önlem alınmaması halinde et ve süt üretiminin azalacağını fiyatlarının daha da artacağını söyledi.

SAT2 ismi verilen ve mevcut aşılara direnç gösteren salgın hastalığın güney sınırımızdan yurda girip deprem sonrası kontrollerin azalmasıyla ülkenin geniş bir kesimine yayıldığını bildiren TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Murat Arslan, etin 70 derecede yarım saat pişirilmesi halinde hastalığın insanlara zarar veremeyeceğini, ancak salgının yeni bir zam dalgasına yol açabileceğini ifade etti.

Prof. Arslan, hastalığın önlenememesi halinde Kurban Bayramında et arzında da sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Şapın düzenli aşılamayla kontrol altında tutulan bir hastalık olduğunu, Türkiye'de ilk kez görülen SAT2 türüne yönelik de 10 milyon aşı üretilerek kullanılmaya başlandığını belirten Arslan, hastalığın Niğde, Ankara, Aydın, Van, Zonguldak, Bolu, Sivas, Kars, Sinop, Burdur, Kırıkkale, Konya, Erzincan, Eskişehir, Ağrı ve Amasya'da belirlendiğini söyledi ve şu uyarılarda bulundu:

“KURBANLIKLAR AZALABİLİR”

“Salgının devam etmesi durumunda hayvan hareketleri kısıtlanması nedeniyle kurban bayramında arzda sorun yaşanabilir. Özellikle büyük şehirlere kurbanlık girişi etkilenebilir. Bakanlık ithalatla önlem almaya çalışmaktadır. Ancak ithalatın hayvancılığımız açısından daima olumsuz etkiler yaratacağı açıktır. Bu olumsuz etkilerin yansıması olarak başta et ve süt olmak üzere hayvansal ürünlerde fiyat artışlarının süreceği beklenebilir.”

“ÇOCUKLARDA ANEMİ BAŞLADI”

TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı Prof. Engin Sakarya et fiyatlarının yüksek maliyetler, arz eksikliği ve veterinerlerin rolünün azalması gibi nedenlerle sürekli arttığını söyledi:

“Bizim nesil şanslıydı, et yiyebiliyorduk. Ancak şimdiki nesil et yiyemiyor. Nasıl yesin, kıymanın kilosu 300 lira. Kim çocuğuna 300 liraya kıyma yedirebilir, kim 30 liraya yağlı süt içirebilir? Çocuklarda bu yüzden anemi hastalığı başladı. Gelecek nesillerimize et yedirmek zorundayız. Et yiyemezsek koyun sürüsü gibi toplum oluruz. Bu günleri ararız.”

“BAKAN KONUYU BİLMİYOR”

Prof. Sakarya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin koyun eti fiyatlarına ilişin “Ucuz ama kokusundan dolayı tercih edilmiyor” açıklamasına tepki gösterdi.

Sakarya, “Sayın Bakanımızın bu beyanatı çok irite edici bir olay. Konuyu bilmiyor. Koyun etinin daha ucuz olduğunu söyledi. Aksine fiyatlar hemen hemen yakın. Ucuz filan değil. Sonra bu koyun etine karşı böyle bir yaklaşım son derece yanlış” dedi.

