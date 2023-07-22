Z kuşağının sahiplendiği yeni trend: Zaman körlüğü kavramı tartışma yarattı

Çalışanlar yıllarca işe neden geç kaldıklarını açıklamak için çeşitli bahaneler bulmaya çabaladılar. Ama günümüzde işe geç kaldığınız bir günde patronunuzu yumuşatmak için kullanabileceğiniz meşru bir neden olabilir: "Zaman körlüğü".

Sozcu.com.tr

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Geç kalmak için bir bahane mi yoksa gerçekten tembellik mi? Z kuşağını kasıp kavuran “zaman körlüğü” kavramı bir trend haline gelmişken işe zamanında gidemediğinden şikayet eden TikToker’ın ağladığı video yeni tartışmalara yol açtı.



Zihinsel anlamda farklı olduğunu iddia eden Chaotic Philosopher isimli kullanıcı, gözyaşı döktüğü TikTok paylaşımında “işçilerin dakik olmakta zorlandıkları için işlerine son verilen kültür”den şikayet etti ve video yaklaşık 5 milyon kez izlendi.

İş başvurusu yaptığı bir yerdeki potansiyel bir işverene “zaman körlüğü ile mücadele eden insanlar için düzenlemeler” yapıp yapmadıklarını sorduğu için kendisine bağırıldığını iddia eden TikToker, Z kuşağının sahip olduğu iddia edilen “kültür”le ilgili eleştirilerde bulundu.

Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga konusu oldu ve çoğu kişi onu “sadece bir alarm kullanmaya” çağırdı. Diğerleri de, zaman körlüğünün “yeni bir Z Kuşağı trendi” olup olmayacağını sorguladı.

UZMANLAR GERÇEKLİĞİNİ SAVUNUYOR

Ancak uydurma olduğu yönündeki suçlamalara rağmen, psikologlar bunun gerçek, özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde yaygın olduğunu iddia ediyorlar.

Kamboçya’da yaşayan bir psikolog ve akıl sağlığı uzmanı olan Robert Common’a göre, zaman körlüğü, zamanın ne zaman geçtiğini fark edememe veya bir görevin ne kadar süreceğini tahmin edememe anlamına geliyor.

Sonuç olarak, “hastalar kendilerini sıklıkla otobüse koşarken, son teslim tarihlerini yetiştiremeyerek veya yanlış bir şekilde bir görevin tamamlanmasının on dakika süreceğini düşünerek bulabilirler” dedi.

Peki siz de kendinizde zaman körlüğü olup olmadığından şüpheleniyor musunuz? Common, belirtileri şu şekilde sıralıyor…

ZAMAN KÖRLÜĞÜNÜN YAYGIN SEMPTOMLARI

Düzenli olarak zaman kavramını kaybetmek

Randevulara veya programlara uymama

Tekrarlayan eksik teslim tarihleri

Hayal kurmak

Kendini bir göreve kaptırmış hissetmek veya başka hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi hissetmek

Yaptığınız görevden başka bir şey yapmaya dahil olamamak

Makul bir şekilde teslim edebileceğiniz işler konusunda fazla söz vermek

Şimdiki zamanda sıkışmış hissetmek

Bir şeyleri ertelemek

Uzmanlar, benzer belirtilerle karşılaşan herkes için yaklaşan görevleri hatırlatmak amacıyla günlük hayatınızın bir haritasını çıkarmayı ve zamanlayıcılar, alarmlar gibi görsel yardımcılar kullanmayı öneriyor.

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