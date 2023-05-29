Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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İnşallah olur

Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Yaklaşık 54 milyon seçmenin 27 milyondan fazlasını alan Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Zaten sürecin böyle gelişmesini istemişti Erdoğan. Seçimin ikinci tura kalmasını en başından beri istiyordu, öyle de oldu. İstikrar ve güven söylemlerine milliyetçilik söylemlerini ekleyen Erdoğan, boş tencere, kötü ekonomi, yüksek enflasyon karşısında inim inim inleyen halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak seçimi kazandı.

Gece yarısı külliyede balkona çıkıp “Türkiye kazandı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 milyonu kucaklayan bir üslubu tercih etti konuşmasında. Erdoğan, 10 ay sonra yapılacak yerel seçimleri de işaret ederek, kendi diliyle “durmak yok yola devam” dedi.

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da, kendisinden beklenen bir tavırla sakin ama mesaj dolu bir konuşma yaptı. Türkiye'de her iki kişiden birinin oyunu alan Kılıçdaroğlu, mücadeleye devam edeceklerini, haksızlığa uğrayanların hakkını savunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Adana'da kazanan Millet İttifakı oldu. İttifakı oluşturan siyasi partilerin temsilcileri, Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için son 15 günde hissedilir bir çalışma yaptılar. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, millet ittifakının milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Sadullah Kısacık ve Ayhan Barut, gece gündüz demeden çalıştılar,

Kılıçdaroğlu'na Adana'dan yüksek bir destek çıkmasını sağlamak için gayret ettiler. Bunun sonucu olarak ta yüzde 54'lük bir oranı yakaladılar.

İktidarın tüm gücünü ortaya koymasına karşın alınan bu sonuç özellikle Büyükşehir ve ilçe belediyelerin etkili çalışmasının sonucudur. Hele Babala TV'ye konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 4 saatlik açık oturumunun tüm Adanalılara dev ekranlardan izlettirilmesi alınan sonuçta önemli bir etken oldu.

Babala TV'de muhaliflerin sert sorularına dahi çok sakin ve aydınlatıcı yanıtlar veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özellikle kararsız kesimlerde etkili oldu. Ya da önceki seçimde oyunu sandığa yansıtmamış seçmenin kararını değiştirmesinde etken oldu.

Bugün bizim gazete mükemmel bir manşetle çıktı.

Okurların büyük beğenisini kazanan manşet haberde müthiş bir ironi yapılmıştı. “Her şeye rağmen sandıktan yine Erdoğan çıktı. BU YOLA DEVAM” manşeti atılırken, altına Türkiye'nin gerçekleri sıralandı.

“Emekli maaş1 7.500-İnşallah artar, Asgari ücret 8.500-İnşallah yükselir, Milli gelir 10.655$-İnşallah katlanır, Enflasyon % 43.6-İnşallah düşer, Motorin 19.39-İnşallah ucuzlar, İşsizlik %10-İnşallah azalır, Gençlerimiz-İnşallah gitmez, Demokrasi-İnşallah ilerler, Liyakat-İnşallah gelir, Özgürlük-İnşallah genişler, Mülteciler-İnşallah gider, Kadına şiddet-İnşallah biter, Adalet-İnşallah sağlanır, Yolsuzluklar-İnşallah olmaz, Yasaklar-İnşallah kalkar”

Gazetemizin manşetini anımsayarak, bu saydıklarımız inşallah olur temennisiyle noktayı koyalım.