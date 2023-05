Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

Seçim heyecanında geri sayım başladı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri için geriye sayım başladı. İttifak partileri kendilerini iktidara taşıyacak oy potansiyelini bulmak için yoğun bir tempo ile çalışıyor.

Kent merkezleri milletvekili ve Cumhurbaşkanı adaylarının afiş ve posterleri ile donatılmış durumda. Hemen her yerde önceden tanıdığınız ya da yüzünü ilk kez gördüğünüz, adını ilk kez duyduğunuz adayları görme olanağına sahipsiniz.

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu yayınladığı kararla seçim yasaklarını da başlatmış oldu. Yasaklara göre artık yurt genelinde seçim sonuçlarını etkileyecek anket, referandum sonuçları açıklanmayacak. Hoş artık kimsenin çoğu yanlı olduğu belli olan anket sonuçlarına dikkat ettiği de yok zaten. Meydanlar en iyi anket sonucu gibi.

14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek isteyen Millet İttifakı ülkenin her yerinde boy gösteriyor. İttifakı oluşturan siyasi parti liderleri ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları seçim meydanlarında halkı öylesine coşturuyor, halkın değişim beklentisine öylesine tercüman oluyorlar ki, meydanlardaki coşkuyu görenler “bu iş bitti” demekten kendilerini alamıyor.

Gerçekten de öyle…

Hele şu İzmir mitingi dillere destan oldu.

Ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yüzbinler hep bir ağızdan zafer şarkıları söyledi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başladığında konuşması sık sık kesildi. Bu coşkuyu görenler, Cumhur ittifakının işinin bu kez gerçekten zor olduğu düşüncesine kapıldı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adana'da da heyecan doruk noktasında. CHP milletvekili adayları kapı kapı gezerek vatandaşın hislerine tercüman oluyorlar. Listenin tümü bulunduğu yerin garanti olup olmadığına bakmaksızın harıl harıl çalışıyor. İYİ Parti milletvekili adayları aynı şekilde. İttifakın diğer partilerinin yandaşları da aynı şekilde temposunu artırdı.

Cumhur ittifakının adayları da iddiasından bir şey kaybetmiş değil. AK Parti bir kez daha kazanmak için her türlü imkanı seferber etmiş durumda. Kent merkezindeki birçok iş yeri devasa afişlerle giydirilmiş durumda. Bunları görenler iktidarı gücünü buralarda da hissediyor.

“Güneş balçıkla sıvanmaz” diye bir atasözümüz var.

Siyasilerin gücü ya da göz boyaması değil halkın gücü yansıyacak sandığa. Feraseti güçlü olan bu halk artık kimin kendisini yönetmesini istiyorsa onu getirecek iş başına. Değişim istiyorsa değişim olacak. Cumhurbaşkanına “Artık sen dinlen Erdoğan” diyorsa bir başka adayı iş başına getirecek. TBMM'ye hangi ittifakın ya da diğer adayların gelmesini istiyorsa onu getirecek.

Özetle geri sayım başladı, heyecan doruk noktasına çıktı. Bize de heyecanı an be an takip ederek gelişmeleri siz değerli okurlarıma duyurmak kalacak.