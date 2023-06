PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Döngü!

İki yeni anket yayınlandı. Birinde; “ekonomiyle ilgili sorunların düzeleceğine (dolar artışı frenlenecek, fiyat artışı sakinleşecek, yoksullaşma duracak) inananların oranı yüzde 52.4'e” çıkmış. Diğer ankette ise “Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığını bıraksın diyenler yüzde 61'i” bulmuş.

Bu iki anket!

Nabzı yansıtıyor.

Muhalefet seçimlerde yumruk yemiş boksöre döndü, sersemledi ve sonuçlarından ders çıkarması gerekiyor. Çıkarıyor. Neden halkın yüzde 52'si bize değil iktidara güvendi sorusunu sormaya başladılar. Ana muhalefet partisi, kısır döngüyü kırıp yeni liderini ve partiyi iktidara taşıyacak yeni kadrolarını arıyor. İktidar partisi ise ucu ucuna (yüzde 52'ye yüzde 48) kazandığı ikinci tur seçim sonuçlarını iyi okumuş olmalı. Ekonomideki kısır döngüyü çözsün diye Mehmet Şimşek'e görev verdi.

Geceyi gündüz izler.

Yazı kış takip eder.

Herhangi bir olayın “birden fazla tekrarlanmasına” döngü diyorlar. İktidar 22 yıl boyunca; “ucuz dövizli günleri, haftaları, ayları, yılları bitirip ve ardından pahalı döviz yaratarak” bugünlere geldi. Ucuz dövizin maliyeti yüksek olmaya başlayınca pahalı dövize döndü. Pahalı dövizin maliyeti de yükselince, dön baba dön bir kez daha ucuz dövize dönme kararı aldı. Bu dönüşler sırasında içinde “dini, ayetleri kullanmaktan ve Allah inancını siyasete araç yapmaktan” hiçbir an geri durmadı. Sonuçta yeni Bakan Mehmet Şimşek'in “önce dövizdeki (dolar) artışı durdurup ardından dövizi ucuzlatacak bilgisini, tecrübesini, dış para sahipleriyle bağlantılarını” kabullendi. Parti Başkanı ve Cumhurbaşkanı, “ben yine olduğum yerdeyim ama Mehmet Şimşek Bey'i de kabullendim” dedi.

Kabullenme:

Benim yerime düşünsün.

Benim yerime çözsün.

Benim yerime bulsun.

Döngü başladı.

Önceki Bakan Nebati:

Heterodoks olmuştu!

Yeni Bakan Şimşek:

Ortodoks olacakmış!

Bizim Adanalıların deyimiyle; “Ulan 22 yıl boyunca her saat Din- Allah- Kitap deyip memlekete Müslümanlık sattılar, uyguladıkları para politikasının ne olduğunu halka anlatmak için yerli, milli bir Müslüman mezhep adı bulamadılar…” İslam'ın fıkhi mezhepleri Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli ve diğerleri Alevi, Şii, Nusayri, Selefi, Maturide, Harici, Caferi, Dürzi say say bitmez isimlerinden izlenen ekonomi politikasını tarif edecek bir yerli, milli isim seçemediler.

Gönderilen Bakan!

Heterodoks.

Getirilen Bakan!

Ortodoks.

Bunlar sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye bakanları değil birer Patrik ya da Papa… Bunların, halk anlamasın diye “Heterodoks dedikleri” ana akımdan sapmış aykırı ekonomi politikası, “Ortodoks dedikleri” ise ana akıma uygun geleneksel ekonomi anlayışı… Giden Bakan; faizi emirle indirip pahalı döviz yaratarak maliyeti halkın sırtına yükledi, gelen Bakan, ucuz döviz yaratma döngüsünü başlatmak için faizleri zıplattı.

Faizler zıplayınca piyasalar sevindiler ama zıplamayı yeterli bulmadılar. Eski köklü emperyalist dönemlerin para biriktirmiş ülkelerindeki para sahiplerine TV habercileri “piyasalar” diyorlar. Piyasalar deyince siz Türkiye'ye yüksek faizle borç verecekleri anlayın. Piyasalar da; bizim gibi politikacısı borç alıp yiyerek şişinen ülkelere “Emerging Market” adını veriyorlar. “Emerging Market” kavramını okuduğunuzda ya da duyduğunuzda “yüksek faizle soyulacak ülke Türkiye” aklınıza gelsin. Mehmet Şimşek Bakan olunca piyasalar; “Emerging Market Türkiye, Ortodoks (yani piyasa dostu) olma rallisi başlattı” diye sevindiler. Ellerini ovuşturmaya başladılar. Dolarlarını Türkiye'ye göndermek için kurun 26 liradan 28- 30 liraya, faizin de yüzde 15'ten 30- 35'e çıkmasını gözler oldular.

Yeni Bakanımız Mehmet Şimşek, yakında “program” da açıklayacak. Acaba Türkiye'nin “Emerging Market (yani dış borç alarak soyulan gelişmekte olan ülke) durumundan kurtulabileceği bir program” ortaya koyabilecek mi?

Ciddi döviz açığı var.

Onun için “ucuz dövizin yüksek maliyetinden pahalı dövizin ağır maliyetine dön baba dön yaparak” bir Heterodoks bir Ortodoks çizgisi bellemiş bakan değiştirip duruyorlar. Ne turizm, ne yurt dışındaki işçi ailelerinin gönderdiği döviz, ne silah sanayi, ne Arap ülkelerinden, Çin'den Swap (kısa vadeli borçlanma) ne Putin'in doğalgaz parasını istemeyi bir süre ertelemesi Türkiye'nin döviz açığını kapatmaya yetmedi. Türkiye'yi son 22 yıldır yönetenler sanayinin “döviz açığını kapatacak bir köklü değişime” sıçrayacak bir program ortaya koyamadı.

Bakan Şimşek!

Programını açıklayacak.

Programda ne olacak?

Kısır döngü kırılacak mı?

Hep Emerging mi kalacağız? Aklınızdan asla çıkarmayın. Emerging: Borç alıp soyulan demek.