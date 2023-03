Ruhat Mengi İletişim Bilgileri

İstanbul’un suyu bitti bunun suçlusu iklim değil!

İstanbul'da günde 3 milyon metreküp suyun verildiğini belirten Kadıoğlu, “Barajlara yağışlarla giren su miktarı bunun çok al-tında. İstanbul'un kendi suyu zaten bitmiş durumda, dışarıdan taşınan suyla bu değirmen döndürülüyor. Her şeyi yanlış ya-pıp, önlemleri almayıp ‘iklim değişti' deniyor” diye konuştu.

Sevgili okurlar, Türkiye'nin tarihindeki en önemli seçimlerden birine çok az bir zaman kaldı ve aynı sırada bitmez tükenmez ağır sorunlarımız da devam ediyor. Ben bugün bütün bu sorunlar kadar önemli ama yine “yaklaşıyor” denilen yeni depremler gibi ülkeyi yöneten iktidar tarafından ve biz vatandaşlar tarafından da yeterince önemsenmeyen bir başka konuya dikkat çekeceğim; Türkiye'nin birçok ilini tehdit eden bir büyük tehlike, suyumuz bitiyor, yakında İstanbul'da ve birçok bölgede içecek, yüzümüzü yıkayacak su bulamayabiliriz. 22'inci yüzyıldayız, bir çare üretilir demeyin, depremlerin üzerinden 2 aya yakın zaman geçti, depremzedelere su yetiştirilebildi mi, hayır. Ve suyun bitmesi demek tarımın, hayvancılığın, yaşamamız için gerekli ürünlerin de bitmesi demektir, Bugün, durumun ciddiyetini bize anlatabilecek en uzman bilim insanlarımızdan biriyle; İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü, Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Sayın Mikdat Kadıoğlu'yla konuştum.

SUYUN BİTTİĞİ SÖYLENMİYOR

■ İstanbul'da barajlardaki suyun bitmesi, diğer illerimizde de barajların doluluk oranının azalması, bazı göllerimizin bile kuruyor olması sorunu çok ciddi. Geçen yıl bu zamanlarda İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 85'e yakınken şu anda yüzde 30-35'lere düşmüş durumda. İnsanlar yeterince uyarılmıyor, dikkatsiz su tüketimine devam ediliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?

Seçimin de getirdiği bir şey var, yağışlar normalin çok altında olmasına rağmen suda hiçbir kısıtlama yok ve dediğiniz gibi insanlar uyarılmıyor ve her şey normal gibi, umutsuzluk veya negatif bir durum yönetime eksi bir puan olurmuş gibi kuraklığın k'sından bahsedilmiyor. Belediyeler de suyu hoyratça kullanıyor. Sanki hiç su sorunu yokmuş gibi çimleri bol suyla sulama, meydanları arazözlerle yıkama, belediye araçlarını yıkama gibi işler aynen devam ediyor, halk da uyarılmıyor. Ben seçim atmosferiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yönetim ve belediyeler seçim öncesi insanlara olumsuz bir hava vermek, kısıtlamak istemiyor.

20 MİLYONA YETECEK SU YOK!

■ 20 milyonluk bir şehirde seçimden önce bitebilir, 3 ay da dayanmayabilir.

Normal şartlarda bir senelik kuraklığı atlatabiliyorsunuz. İstanbul'un özelliği, bütün Marmara ve Batı Karadeniz'deki suları topluyor. Bir ahtapot gibi kollarını her tarafa yaymış bütün suları alıyor. Günde 3 milyon metreküp su veriyor İstanbul ama baraja yağışlarla giren su miktarı bunun çok altında. İstanbul öyle bir şehir oldu ki, bu nüfusa ne suyu yetiyor ne toprağı ne yolları ne havası. İstanbul bölgeyi kurutuyor. Yani İstanbul'un kendi suyu zaten bitmiş durumda, dışarıdan taşınan suyla bu değirmen döndürülüyor. İstanbul'da suya talep o kadar yüksek ki onu karşılayacak bir su zaten yok. İstanbul'un su havzaları 5-6 milyonluk nüfusu belki besleyebilir, 20 milyonu beslemek için İstanbul, Bulgaristan sınırından Melen'e kadar olan suları topluyor. Bir de üstüne yağmur yağmadı daha da önemlisi kar yağmadı. Su yılının başı 1 Ekim'dir. Nasıl 1 Ocak mali yılbaşıysa ve öncesinde bütçe yapılırsa, 1 Ekim öncesi de su bütçesi yapılması lazım.

Belediyelerin meteoroloji birimi yoktur, yağmur hesabı yapmazlar

■ Belediyeler de mi bütçe yapmıyor su konusunda, yeterince dikkat edilmiyor mu?

Bir kere su işini yönetenler inşaat veya çevre mühendisi, onların suya yaklaşımı boru döşeme yaklaşımında. Kentlerin ‘kuraklıkla mücadele' planları yok. Su bütçesi açık verince insanları gönüllü tasarrufa çağırmalılar sonra belli bir miktara çıkınca otomatik olarak evlerin, havuzların sularını kısmak gibi önlemler alınmalı, meydanları yıkama, sulama gibi şeyleri yasaklamalı kendileri de yapmamalılar.

■ Şu dönemde hem liyakatten söz ediyoruz hem de bu işi en iyi bilenler yok orada. Peki, böyle bir yasağı belediyenin getirmesi gerekmiyor mu şu andan itibaren?

Bu bir yaklaşım meselesi. Belediyelerde bir meteoroloji birimi yoktur. Ne kadar yağdı, daha ne kadar yağacak, 6 aylık tahminler ne diyor, yeraltı suyu ne seviyede, barajlardaki su, buharlaşma nedir falan bunlara pek bakmazlar, takip etmezler.

Ankara da aynı tehlikeyi yaşıyor nüfus arttığı için artık su yetmiyor

■ İç Anadolu Bölgesi daha risk altında değil mi?

Tabii ki İç Anadolu'da 400 kilogramdan daha az yağan yerler var bunlar çöl sayılır. Ankara'da da böyle bir tehlike var; nüfus arttıkça su problemi yaşıyor. Bütün büyük kentler aynı risk altında. Bizdeki şehirler mega kent gibi çok nüfuslu, Avrupa'da bu kadar kalabalık şehirler yok. İstanbul'a bakın, küçücük bir su havzası var ama 20 milyon nüfus.

■ Deniz suyunu içme suyuna çeviren sistemler çıktı, bu Türkiye'de de yapıldı. İstanbul'da kullanılması mümkün değil mi?

Öyle bir şansımız yok, 3 milyon metreküp suyu denizden arıtamazsınız. Arıttığınız su da içilmez, tadı tuzu yoktur onun da tatlı suyla karıştırılması gerekir, havalandırılması da gerekir. Ayrıca çok yoğun enerji isteyen bir işlem bu. Ama 20 milyon nüfuslu bir şehirde bu rasyonel bir çözüm olamaz. Türkiye'de su olmayan yerde sanayi var, su olan yerde yok ikisi aynı yerde olmadığı için arz talep dengesi bozuk.

Anadolu'da kuraklıktan yok olmuş medeniyetler var, mesela Hititler!

■ Baharda da böyle gider ve yağmur yağmazsa ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız diyebilir miyiz?

Türkiye kuraklık tehlikesiyle her zaman karşı karşıyadır. Anadolu'da kuraklıktan yok olmuş bir sürü medeniyet var, Hititler kuraklıktan yok olmuş. Anadolu zaten yarı kurak bir bölgedir ve yağışın yıldan yıla değişkenliği çok yüksektir. Bir tek Karadeniz'de yağışlar yıldan yıla %30 civarı değişir, güneye doğru gittikçe yıllık yağış %100 değişkenlik gösterir. Bizde hep ortalamayla yağış miktarına bakılıyor. Risk yönetimi yoktur, değişkenliğini görmez ve su yönetiminde riski dikkate almayız. Türkiye'de su yönetiminde 7 yılda bir kuraklık olur gibi yanlış hurafeler vardır. 1 sene kuraklık olduysa bir 7 sene kuraklık olmaz gibi bir yanlış anlayış var kimilerinde.

Bizde ‘hele olsun hallederiz' mantığı ile hareket ediliyor, risk yönetimi yok

Her şeyi yanlış yapıp, yapılması gerekenleri yapmayıp, önlemleri almayıp “iklim değişti” derler. En büyük problem zihinsel kuraklık, eski yanlışları yaparak doğru bulunmaz. Dünyaya bakmazlar, internete baksanız ‘drought response plan' diye aratırsanız (kuraklığa çözüm planı ) New York'un, Los Angeles'ın ve birçok şehrin kuraklık planını bulursunuz ama İstanbul'un veya herhangi bir Türkiye şehrinin planını bulamazsınız. Kuraklıkta kriz yönetimi olmaz, su bitince yapacak bir şey kalmaz. Risk yönetimi vardır ama bizim ülke risk yönetimini bilmez; ‘hele olsun hallederiz' mantığıyla hareket edilir bizde, bilimin gerektirdiği gibi davranılmıyor maalesef. Türkiye'de ‘bilmiyorum' demek ayıp gibi, herkes her şeyi bildiğini sanınca işler yürümüyor, iklim şubelerinde meteorolojiden anlayan kimse olmuyor. Ben bunu belediyelere de anlattım ama ezberlerinde olmayınca eski köye yeni adet getiremiyorsun. Bir de yağmur yağmadıkça bir ‘yağmur bombası' çözümü duyuluyor. Yağmur bombası kuraklığın asla çaresi değildir, umut tacirliğidir bu. Amerika'da bile ormanlar yanar hiç kimse yağmur bombası atalım bulut tohumlayalım demez, bu teknoloji onlarda olmasına rağmen kullanmazlar. Bu ancak Arapları ve Türkleri soymak için kullanılan bir umut tacirliğidir.

Arıtılmış suyla araba yıkayıp israf ediyoruz!

■ Depremde susuz kalanların nasıl hastalıklarla, salgınla karşı karşıya kaldıklarını doktorlardan duyduk. Ayrıca, suyun bitmesi tarımın, hayvancılığın da bitmesi, kıtlıkla karşı karşıya kalmak demektir. Gıda ürünlerini ithal etmek, ülkeyi kuşaklar boyu bitmeyecek borçlara soktu, bu işin ciddiyetini İstanbullulara söylemek gerekmiyor mu?

Zaten en büyük problemimiz çoklu tehlike yaklaşımı ve bütünleşik afet yönetimi mantığı yok bizde. Kuraklık en büyük doğa kaynaklı afettir. 31 tane doğa kaynaklı afet var ve bunun en büyüğü kuraklıktır, deprem sıralamada 4. sıradadır. Kuraklığın çözümü de çok zordur. İstanbul'da aşırı su isteyen sektörlerin kısıtlanması gerekiyor artık, su havzasına göre planlanması gerekiyor yani İstanbul'un ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Bütün yağmur suları çatılardan yollara dökülüyor, yollarda mazgal yok hepsi asfalt, yollar dereye dönüşüyor ve alt geçitlerde toplanıp sele dönüşüyor suçlusu da iklim değişikliği oluyor. Böyle bir şey yok. Mesela İngiltere'de sular aniden yollara verilmez, sular sarnıçlarda toplanır ve bu sular kullanma suyu olarak değerlendirilir; çimleri sulama, araba yıkama gibi işlerde kullanırlar. Biz de Melen'den dünyanın masrafıyla gelen suyu arıtıyoruz temizliyoruz, içme suyu olarak borularla şehre gönderiyoruz millet onunla araba yıkıyor. Bizim medeniyetimizde sarnıç diye bir şey vardı, İstanbul'da her taraf sarnıçtı. Şimdiyse yağmur suyunu kanalizasyonlara veriyoruz. İmar yönetmeliğinde; çatılardan gelen yağmur suyu depolanır diyor ama kimse toplamıyor, yağmur suyunu kullanma diye bir şey yok. Aslında çatılardan gelen suları herkes apartmanın sağında solunda depolayıp çimini sulaması, yolunu, arabasını onunla yıkaması lazım. Çok su zenginiymiş gibi yağmur suyunu kanalizasyona verip gelen arıtılmış, temiz suyla araba yıkıyoruz, sonra da damacana, pet şişeden su içiyoruz.

Tropikal meyvelere çok su harcanıyor!

■ İngiltere örneğini verdiniz, gerçekten banyo yaparken dahi harcamamaya dikkat eden bir ülke İngiltere. ‘Savaş geçirdik susuzluğun ne olduğunu biliyoruz' diyorlar. Bizde bu bakış açısı da yok.

Kültürleri bu çünkü. Bizim de Peygamberimiz, ‘Akan nehir kenarında bile abdest alsan suyu israf etme' demiş. Şimdi belediyeler halkı uyarsa “1 ay sonra suyumuz yok” dese bizim hanımlar özellikle perdeleri indirir, halıları kaldırır “1 ay sonra su yokmuş şunları bir yıkayayım” diye daha da fazla su kullanabilir.

■ Şu anda doluluk %35 seviyelerinde olduğuna göre 1 ay sonra ne olur, sizin tahmininiz nedir?

1 ay sonra da Nisan- bahar yağmurları başlar ama bu sene Trakya ve Batı Karadeniz'de çok büyük yağışlar beklenmiyor, tahminler onu göstermiyor. Bir de yağmur suyu hasadı yapılmıyor Türkiye'de, yağan yağmurları zorla kanalizasyona veriyoruz.

■ Siz şu anda İstanbulluları 1-2 ay içinde suyun biteceğiyle ilgili uyarmak gerektiğini düşünüyor musunuz? Nasıl uyarmalıyız dikkatli olunması konusunda?

İstanbul'un büyütülmesinin durdurulması lazım. Sadece İstanbul değil; tüm şehirler için geçerli, yoksa kuraklığı önleyemezsiniz, su da biter. Bir de Türkiye'de tropikal bitki olayı başladı, 47 çeşit tropikal bitki ekiliyor. Kivi, avokado falan tropikal yağmur ister. Türkiye'de birçok şehirde suyun büyük kısmı bunlara harcanmaya başladı. Suyu en çok tarım kullanıyor, %70'lerden fazla kullanılıyor. Türkiye tarımda %10 tasarruf yapsa kentlerin büyük su ihtiyacı karşılanacak ama vahşi sulama var, çiftçi sanıyor ki ne kadar çok sularsa o kadar ürün alacak. Devlet kurak bölgelere çok su isteyen şeker pancarı gibi ürünlerin ekilmesi için teşvik veriyor, bu olmaz.