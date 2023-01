PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Trol

Chp grup başkanvekili Özgür Özel, türlü türlü yalanlarla haysiyet cellatlığı yapan sekiz bin kişilik trol ordusunu ifşa etti.

Süleyman Soylu'ya bağlı olarak çalıştıklarını, kamu kaynaklarıyla maaşa bağlandıklarını, ebabil harekatı adı altında faaliyet gösterdiklerini, bu trol ordusunun başında Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen diye birinin olduğunu, Emin Şen'in sosyal medyada eminimsi adını kullandığını anlattı.

★

Yıllardır trol saldırılarına, trol iftiralarına maruz kalan bir gazeteci olarak, Özgür Özel'e yürekten teşekkür ederim.

★

Ancak…

Aklıma takılan bazı sorular var.

★

Bunların aynısını tee 10 yıl önce fetocular da açıklamıştı.

Hayır, yanlış anlaşılmasın lütfen, altını çize çize belirteyim , Özgür Özel'in açıklamalarıyla fetocuların açıklamaları arasında bir bağ kurmuyorum, asla böyle bir niyetim yok, asla böyle bir imada da bulunmuyorum.

Bu haysiyet celladı trol şebekesinin mağduru bir gazeteci olarak başka bir sorunun cevabını merak ediyorum.

★

Şu…

H

Üstün zekalı bilişim endüstrisi profesyonelleri tarafından yaratılan, yeni bir medya çağı yaşıyoruz.

Sahte gerçeklik üreten ve kısaca “trol” tabir edilen klavye tetikçileri, devletler tarafından, rakip devletlere karşı, küresel propaganda aracı olarak kullanılıyor.

Rusya'nın trol tugayları var.

Çin'in var.

İran'ın var.

Suriye'nin var.

Bu ülkelerin trol orduları varken, interneti icat eden Abd'nin herhalde nasıl bir trol gücü olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Sıradan vatandaşmış gibi sosyal medyaya giriyorlar, sahte isimler altında yalanlar yazıyorlar, yönlendirmeler yapıyorlar, işleri bu.

★

Maalesef, en pespaye trol orduları Türkiye'de kuruldu.

Çünkü…

Öbür ülkelerin trol orduları rakip ülkeleri hedef alırken, Türkiye'deki trol orduları, kendi vatandaşlarını hedef almak üzere kuruldu.

Rakip ülkeleri yıpratmak için değil, kendi namuslu vatandaşlarına, namuslu askerlerine, namuslu akademisyenlerine, namuslu sendikacılarına, namuslu gazetecilerine iftira atmak üzere kuruldu.

★

2013 yılına kadar, Türkiye'deki trol ordularını fetocular yönetiyordu.

Merkez medyanın internet sitelerinde yeralan haberlerin altına, sanki sıradan vatandaşmış gibi, sahte isimlerle yönlendirici yorumlar yazıyorlardı, yalanlarla şüpheler yaratıyor, doğru haberleri sanki yanlışmış gibi gösteriyorlardı, bu sahte yorum bombardımanını okuyanlar ister istemez etkileniyordu.

Fetocu ve ikinci cumhuriyetçi yazarları yüceltiyorlardı.

Namuslu gazetecileri karalıyor, yaftalıyor, aşağılıyorlardı.

Trol haber siteleri kurdular, böylece, doğru haberlere yalan yorum yazmalarına gerek kalmadı, yalan haberleri kendileri yazdılar.

Sahte isimlerle sosyal medya fenomenleri yarattılar.

Takipçi sayılarıyla oynadılar, aslında hiç takip edilmeyen sosyal medya hesaplarını çekim alanı haline getirdiler.

Gençleri manipüle etmek için sosyal içerik platformları kurdular.

★

Taa ki, 2013 yılının ortasına kadar…

★

Gezi Parkı direnişinden sonra “aktrol” tabir edilenler peydah oldu.

Enteresandı.

O güne kadar sosyal medya hakimiyeti sadece fetocu trollere bırakılmışken, o günden itibaren aktroller devreye sokuldu.

Türkiye'nin artık bir değil, iki trol ordusu vardı.

O güne kadar “aynı menzile” beraber yürüyenler, artık farklı merkezlerden yönetiliyorlardı, yol ayrımıydı.

★

Taa ki, 2013 yılının sonuna kadar…

★

17/25 Aralık lağımı patladı.

Milattı.

O güne kadar sırtı sıvazlanan fetocu troller, o günden itibaren imha edildi.

Sosyal medya hakimiyeti tamamen ve tek başına aktrollere geçti.

Sadece fetocuları imha etmekle yetinmediler, fetocuların görevini/rolünü üstlendiler.

Sosyal medyayı trol teröründen temizlemek yerine, tam tersine, Akp'yi rahatsız eden her kişiye, her kuruma saldırmaya başladılar, toplumun gerçeklerle bağını koparmak için, her gerçek olay hakkında yalan haber yaydılar, toplumsal kutuplaşmayı bilinçli olarak keskinleştirdiler.

★

İşte tam o günlerde.

28 Aralık 2013'te.

Yani, 17/25 Aralık yolsuzluk operasyonu patladıktan sadece üç gün sonra…

Fetocuların sembol isimlerinden Emre Uslu, twitterda şunları yazdı: “Açıklıyorum, Akp'nin sosyal medya merkezlerinden birinin sahibi eminimsi, arkasında Süleyman Soylu var.”

★

Yani, Özgür Özel'in bugün söylediklerini tee o zaman zaten söylüyordu.

★

Fetocu troller, emniyet teşkilatı içinde cirit attıkları için… Kendilerinin yerine kurulan aktrollerin kim olduğunu da, elbette yine emniyet teşkilatı içinden şakır şakır öğreniyorlardı.

★

Peki, fetocular tee 10 yıl önce bunu söylerken, Süleyman Soylu ne iş yapıyordu?

Akp'de genel başkan yardımcısıydı.

Ar-ge'den sorumlu genel başkan yardımcısıydı.

Bilişim üzerine faaliyet gösteriyordu.

Parti teşkilatına yönelik sosyal medya eğitimini organize ediyordu.

★

Süleyman Soylu kimdi?

Sigortacıydı.

★

Siz hiç “bilişim teknolojisi” denilen, bilgisayar biliminin algoritmik süreçleri üzerine “araştırma geliştirme” faaliyeti gösteren sigortacı duydunuz mu?

Akp'de bilişim teknolojisiyle alakalı mühendis mesela, yok muydu?

Sizin şirketiniz olsa, bilişim ar-ge'sinin başına mühendis mi koyarsınız, sigortacı Süleyman'ı mı?

★

Akp, sigortacı Süleyman'ı koymuştu.

★

Aslında her şey kabak gibi belliydi.

Bilişimle, teknolojiyle, dijitalle alakası olmadığı halde, sosyal medya eğitimini üstlenen Süleyman Soylu'nun, aslında ne üzerine araştırma geliştirme yaptığı gayet açıktı.

★

10 yıldır böyle…

10 yıldır medyada herkes biliyor.

10 yıldır siyasette herkes biliyor.

10 yıldır namuslu insanlar bu trol teşkilatıyla linç ediliyor.

Özgür Özel şimdi anlatıyor!

★

Üstelik…

Muhalif denilen medyaya bakıyoruz.

Muhalif ekranlarda boy gösteren araştırmacı gazetecilere bakıyoruz.

Sanki ilk defa duymuş gibi davranıyorlar!

★

İşte ben bunu merak ediyorum…

★

10 yıldır bilindiği halde, niye ilk defa açıklanıyormuş gibi yapılıyor?

Niye ilk defa duyulmuş gibi davranılıyor?

★

Sıradan vatandaşların bu detayları bilmeleri, adım adım takip etmeleri elbette mümkün değil.

Ama söyledim ya, siyaset 10 yıldır biliyor, medya 10 yıldır biliyor.

Niye şimdi?

★

Altını çize çize tekrar belirteyim , Chp'nin bu trol ordusunu afişe etmesi gerçekten alkışlanacak bir durum, trol mağdurlarından biri olarak yürekten teşekkür ederim.

Ama, niye 10 yıl beklendi?

Niye anca şimdi?

★

Chp bugün açıkladığını geçen yıl bilmiyor muydu?

★

Bugün hayret etmiş gibi yapan sözde muhalif gazeteciler, geçen yıl bunları bilmiyor muydu?

★

Ebabil var.

Pelikan yok mu?

Farklı farklı kuşlar ama, neticede hepsi devlete üşüşen akbaba misali değiller mi?

★

Acaba diyorum, iktidar içindeki güç kavgası, Chp üzerinden mi yürütülüyor?

Fetocu trollerin yerine bunların monte edildiği 10 yıldır biliniyordu, şimdi bunları imha edip başkalarını monte ederken, Chp mi kullanılıyor?