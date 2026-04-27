Dünyanın en büyük teknoloji imparatorluğu Apple’ın zirveye giden yolu, aslında bir 'başarısızlık' destanı üzerine kurulu. Fortune 500 listesinin devlerini dize getiren, 3 milyardan fazla iPhone satan Jobs’un, 1985 yılında CEO John Sculley tarafından şirketten uzaklaştırılması kariyerini sarsmıştı.

1985’te kapı dışarı edilen Jobs, pes etmek yerine strateji değiştirdi.

Pixar ve NeXT Hamlesi: O zorunlu ayrılık, Pixar’ın devleşmesine ve NeXT’in doğmasına neden olmuş.

1997 Dönüşü: Apple iflasın eşiğine geldiğinde, eski koltuğuna geri dönen Jobs, "Beni ayakta tutan tek şey yaptığım işi sevmemdi" diyerek kendi gerçekliğini dile getirdi.

Z kuşağına sert uyarı: "Azıyla yetinmeyin!"

Yapay zekanın pozisyonları tek tek sildiği, iş piyasasının istikrarsızlaştığı günümüzde, Jobs'un 2005 Stanford konuşması bir kurtuluş reçetesi gibi sızdı.

Tutku Barikatı: "Kafanıza tuğla yemiş gibi hissedebilirsiniz ama aramaya devam edin" diyen Jobs, gençlerin kısa vadeli parayı değil, uzun vadeli tutkuyu kovalamasını emrediyor.

Her şey 12 yaşındaki bir telefonla başlamış

Steve Jobs, proaktif olmanın sınırlarını çocukken çizmiş!

Henüz 12 yaşındayken, Hewlett-Packard’ın kurucusu Bill Hewlett'i arayıp malzeme talep etti.

Bu telefon görüşmesi ona sadece malzeme değil, teknoloji dünyasındaki o ilk efsanevi kapıyı da araladı. iPhone’un temelleri o gün atılmış!

Ölürken arkasında 10,2 milyar dolar bırakan Jobs, tıp ve ekonomi dünyasını şaşırtan itirafı yıllar sonra geldi:

"23’ümde milyonum, 24’ümde 10 milyonum, 25’imde 100 milyonum vardı. Ama bunun önemi yoktu çünkü para için hiç çalışmadım!"

Jobs için başarı; iPod'dan iPhone'a kadar dünyayı değiştiren o ürünleri yaratmaktı, banka hesabındaki rakamlar değil.