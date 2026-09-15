Milan ve Fiorentina’nın eski teknik direktörü Stefano Pioli, Trabzonspor’un teklifini değerlendirmek için 2028 yılına kadar sözleşme ve 2029 opsiyonu istedi. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor. Pioli, bordo-mavili kulübün kısa listesinde yer alan üç adaydan biri. 60 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2025 Kasım’ında Fiorentina’dan ayrıldıktan sonra serbest durumda bulunuyor. Gelmeye sıcak bakıyor.

TALEPLERİ BELİRLER

Trabzonspor’un teknik direktör arayışında olduğu bu süreçte Pioli’nin talepleri görüşmelerin seyrini belirleyecek. Trabzonspor yönetimi, Pioli’nin yanı sıra iki başka adayı da değerlendirmeye devam ediyor. Adaylar arasında gösterilen Şenol Güneş ile ise henüz temasa geçilmedi.