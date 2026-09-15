Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan Domenico Tedesco'nun İtalya günleri kötü geçiyor. Bologna'nın başında bulunanan Tedesco, Bologna ile Serie A'da çıktığı 4 maçta da henüz galibiyet alamadı. 3 kez sahadan puansız ayrılan Tedesco'nun koltuğu tehlikede. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Bologna yönetimi, 41 yaşındaki teknik direktörün geleceğini masaya yatırmak üzere bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası Domenico Tedesco'nun akıbeti netlik kazanacak. Bologna, Serie A'da bir sonraki hafta Torino'yu konuk edecek.

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