Trendyol Süper Lig’de 119 maçta 44 gol atan Marius Mouandilmadji’nin yeni takımı belli oldu. Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, Mouandilmadji’nin transferi için Samsunspor ile anlaşma sağladı.

SAMSUNSPOR 9 MİLYON EURO KAZANACAK

Karadeniz ekibi, bu transferden 9 milyon euro bonservis bedeli kazanacak. Olympiakos'un bu rakamı 4 taksit halinde ödeyeceği belirtildi.

Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Olympiakos, Mouandilmadji ile de sözleşme imzaladı. Çadlı santrfor, Yunan ekibinde yıllık 1.3 milyon euro maaş alacak.

SÜPER LİG'DE 44 GOL ATTI

Samsunspor formasıyla 119 maçta forma giyen Mouandilmadji, 44 kez fileleri havalandırırken 13 asist yaptı. Bu sezon Karadeniz ekibiyle 2 maça çıkan oyuncu, 2 maçın da ilk 11’de başladı ve 1 gol attı.