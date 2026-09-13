TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2. hafta müsabakaları devam ederken kulüpteki kriz derinleşti. Deplasmanda Kırşehirspor ile karşı karşıya gelmesi gereken Yeni Malatyaspor, mücadeleye çıkmadı.

Sezonun açılış haftasında da evinde oynaması gereken Karaman FK maçına çıkmayan sarı-siyahlı ekip, böylelikle bu sezon üst üste iki müsabakada sahada yer almamış oldu.

PFDK KARARI BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı uyarınca, bir lig sezonunda mazeretsiz olarak iki maça çıkmayan kulüpler hükmen mağlubiyetlerin yanı sıra bir alt lige düşürülüyor.

Üst üste iki hafta sahaya inmeyen Malatya ekibinin durumunun önümüzdeki günlerde toplanacak olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilerek resmen küme düşürülmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON DA YAŞANDI

Mali ve idari açıdan tarihinin en zorlu süreçlerinden birini geçiren 40 yıllık kulüp, benzer bir tabloyu geçen yıl da yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, yine üst üste maçlara çıkmayarak federasyon kararıyla 3. Lig'e düşürülmüştü. Sarı-siyahlıların bu sezon da aynı akıbete uğramasıyla birlikte kulübün geleceği büyük bir soru işaretine dönüştü.