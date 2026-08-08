HYROX İstanbul etkinliği, 113 ülkeden 5 bin 209 sporcu ve binlerce fitness tutkununu İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de bir araya getirdi.

Organizasyon, koşu ve fonksiyonel fitnessı aynı parkurda tek yarış formatında buluşturdu. Puma'nın global sponsorluğunda İstanbul'da düzenlenen etkinlikte elde edilen dereceler; Berlin, Londra, Paris ve New York başta olmak üzere diğer HYROX şehirlerinde yarışan sporcuların performanslarıyla aynı sistem üzerinden karşılaştırılabilir şekilde kaydedildi.

Open, Pro Doubles ve Relay kategorilerinde gerçekleşen yarışlar boyunca sporcular, sekiz adet 1 kilometrelik koşu etabını sekiz fonksiyonel egzersiz istasyonuyla tamamlayarak dayanıklılık, güç ve performanslarını test etti.

Tek mekanda gerçekleştirilen yarış formatı sayesinde izleyiciler de başlangıç noktasından finişe kadar tüm parkuru kesintisiz takip etme fırsatı yakaladı.