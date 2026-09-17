İngiliz ekibinin Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısına çıktığı bu tarihi karşılaşma öncesinde, tribünlerde unutulmayacak anlar yaşandı. Stadyumun ışıklarının kapatılmasıyla birlikte harekete geçen Sunderland sevdalıları, hazırladıkları özel koreografiyle takımlarına olan bağlılıklarını coşkuyla sergiledi. Gökyüzü Kırmızı Alevlerle Kaplandı Tribün şovunun en etkileyici anları ise stadın dört bir yanından yükselen fişeklerle gerçekleşti. Geceyi adeta kırmızıya boyayan fişekler, stadyumu bir alev denizine dönüştürdü. Kameralara anbean yansıyan bu büyüleyici manzara, yarım asrı aşan Avrupa hasretinin unutulmaz bir görsel şölene dönüşmesini sağladı.

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