Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği tarihi yarışı Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı.

YARIŞSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Gazi Koşusu öncesi 7'den 70'e birçok yarışsever günün erken saatlerinden itibaren hipodroma geldi. Tarihi yarışı tribünlerden 67.200 kişi takip etti.

100. YIL KOŞUSUNA ÖZEL İKRAMİYE

Gazi Koşusu'nun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtıldı. Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 50 milyon lira olduğu duyurulmuştu. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış olacak. Ayrıca at sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.

AZİZ YILDIRIM VE YAZ YILDIRIM TRİBÜNDE

Tarihi yarışı spor camiasından birçok kişi yerinde takip etti. Beşiktaş ve TJK Başkanı Serdal Adalı erken saatlerde alana gelirken Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım da Gazi Koşusu'ndaki yerini aldı. Yıldırım'a Sarı Laciverttli kulübün Asbaşkanı Barış Göktürk de tribünde eşlik ederken kızı Yaz Yıldırım da babasını yalnız bırakmadı