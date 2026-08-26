Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geleceği belirsiz hale gelen Menemen FK’da devir sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Bilgin Tokul’un kulübü tek başına yönetmekte zorlandığını ve lige katılmama ihtimalini gündeme getirmesinin ardından başlayan talip sürecinde sona gelindi.

Menemen FK için Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, İzmir Çoruhlu ve Uşakspor’un sahibi Ahmet Çoruhlu ile Ankara’dan bir grup girişimde bulundu. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından Cihan Aktaş ve Ankaralı grupla anlaşma sağlanamadı.

Bilgin Tokul ile Ahmet Çoruhlu arasındaki pazarlıklarda ise uzlaşmaya varıldığı bildirildi. Tarafların el sıkışmasının ardından devir işleminin hukuki sürecine geçildi.

KULÜBÜN KİMLİĞİ KORUNACAK

Devir protokolünün Ahmet Çoruhlu ve Bilgin Tokul’un hukukçuları tarafından hazırlandığı öğrenildi. Sözleşmede Menemen FK’nın armasının, renklerinin ve yerinin değiştirilmeyeceğine ilişkin maddelerin bulunacağı belirtildi.

Bu şartla birlikte Menemen’in profesyonel liglerdeki takımının başka bir yere taşınmasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÇORUHLU’NUN ÜÇÜNCÜ KULÜBÜ OLACAK

Menemen FK’nın yarışmacı haklarının devredilmesi halinde Ahmet Çoruhlu, üçüncü profesyonel kulübünü bünyesine katmış olacak. Çoruhlu daha önce Bergama FK’yı devralarak kulübün adını İzmir Çoruhlu FK olarak değiştirmiş, Uşakspor’un da sahibi olmuştu.