Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, taraftarların oylarıyla "Ağustos Ayının Futbolcusu" unvanını aldı. Dünya Kupası öncesinde yaşanan sorunlar nedeniyle milli takım kampından ayrılan ve bir daha milli davet almayan Berke, Lille'deki performansıyla göz dolduruyor.

Sezonun başından bu yana istikrarlı performansıyla dikkat çeken Berke, özellikle kritik kurtarışlarıyla takımının aldığı sonuçlarda büyük pay sahibi oldu.

Berke Özer, Lille'in Toulouse'u 1-0 yendiği maçta 9 kurtarış yaparak dikkat çekti. Milli kalecinin bu performansı, taraftarların da takdirini kazandı.

Transfermarkt değerine göre 10 milyon Euro olan Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 5 maçta kalesinde 5 gol gördü. Kaleci, 3 maçta ise clean sheet (kalesinde gol görmeme) yaşadı.

Berke Özer, bu sezonki maçlarında toplam 450 dakika sahada kaldı.