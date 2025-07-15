Eski Fenerbahçe yöneticisi ve Hull City kulüp başkanı Acun Ilıcalı, takımın İstanbul'da yapacağı kamp öncesi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı kulübün satılacağı iddialarını reddederek şöyle konuştu: "Türkiye'de röportaj verdiğimizde, İngiltere'de başka çıkıyor. İngiltere'de röportaj verdiğimizde, Türkiye'de başka çıkıyor. Bu herhalde mesafenin uzaklığından olabilir. Saygı duyuyorum. Kulübü satacağım diye bir açıklamam hiç olmadı. Böyle bir soru soruldu, kulüpten de ilgi olması normal diye cevap verildi. Çünkü kadromuzun şu andaki değeri 50 milyon euro'nun üzerinde, geldiğimizde 20 milyon euro civarındaydı. Biraz daha yukarı çıkacak bu. Potansiyel olarak iki katına kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. İlgi olması normal dedik. Türkiye'de "satıyor" daha cazip geliyor belki de. Ben bir kez daha cevaplamış olayım, kulübü satmak gibi bir düşüncem şu anda yok. Çok mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yıllar önce bu kulübü alacağımı da düşünmüyordum, şimdi satmayı da düşünmüyorum. Hayatta sürprizler oluyor ama şu anda kulübü satmak gibi bir düşüncem yok."

‘FENERBAHÇE, HULL CİTY’İ ETKİLEDİ’

“Geçen sene Hull City'nin kötü gidişatında odağınızın Fenerbahçe'ye kaymasının etkisi oldu mu?" sorusuna Ilıcalı şu yanıtı verdi: "Oldu. Bu da çok normal. Bunu da zaten taraftarlarla buluşmamızda açıkladım. Süpermen olmadığımı anladım dedim. Kaldırabilirim diye düşünüyordum ama Fenerbahçe'deki aşırı yoğunluk, tahmin ettiğimden çok vaktimi aldı. 24 saatlik gün benim için 17-18 saati Fenerbahçe'ye dönüştüğü günler oldu. Anlık krizler, anlık problemler, birçok görevler oldu. Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden mutluluk duyuyorum, çok gururluyum ama Hull City tarafını etkiledi. Bütün yazı durmadan Fenerbahçe ile geçirdim. Etkisi mutlaka olmuştur. Hayat, hatalardan ders almakla ilgili, Fenerbahçe'deki görevimi hata olarak görmüyorum, yanlış anlaşılmasın ama böyle bir sonucun ortaya çıktığı doğru."