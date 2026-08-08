Tandem Sports YouTube kanalında yayınlanan programda ünlü spiker Melih Şendil ile Acun Ilıcalı arasında Hull City’nin olası satışı üzerine dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

“1 MİLYAR POUND’A SATMAM”

Programda Melih Şendil’in, “Yarın bir tane deli çıksa, ‘Al kardeşim sana 1 milyar Pound. Satar mısın Hull City’yi?’” sorusuna Acun Ilıcalı, “Satmam da 1 milyar Pound da çok iddialı” yanıtını verdi.

“500’E MUHATAP OLMAM”

Şendil’in, “Bir oligark geldi, dedi ki ‘500, Acun Ilıcalı’” sözleri üzerine Ilıcalı, “Muhatap olmam. Randevu vermem. Beni göremez yani” ifadelerini kullandı.

“1,5 MİLYAR OLURSA…”

Daha yüksek teklif ihtimali üzerine konuşan Ilıcalı, “Ama şimdi şunu diyorsan; biri geldi 1,5 milyar... Aklın almayacağı bir şey verdi. O zaman satar mıyım...” dedi.

“BU RASYONEL BİR DURUM DEĞİL”

Ilıcalı, bu tür tekliflerin gerçekçi olmadığını belirterek, “Bu rasyonel bir durum değil. Ya bu şuna benziyor; yani abi sana birisi gelse ‘500 milyon Dolar verdim, çalışmayacaksın’ dese çalışmaz mısın? Onun gibi bir şey yani” ifadelerini kullandı.