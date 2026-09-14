Bu sezon yükseldiği Premier Lig'de hemen herkesin 'küme düşme adayı' olarak gösterdiği Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, tarihe geçen bir ilk 4 hafta performansı sergiledi. Ligi Manchester United galibiyetiyle açan takım, son maçta Chelsea ile 2-2 berabere kalıp yine mağlubiyet yüzü görmedi. Ilıcalı'nın sahibi olduğu bir diğer takım da sezona damga vuruyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu NK Maribor, Slovenya'da hem ligde hem de kupada namağlup ilerliyor.İlk 9 haftada tek yenilgi almayan Maribor, 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan toplayıp zirveye yerleşti. Rakip fileleri 17 kez havalandıran ekip, kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

Maribor'nın başarısı sadece ligle sınırlı kalmadı. Slovenya Kupası'nın ilk turunda Slovenj Gradec'ye konuk olan ekip, rakibini 7-0 yıkarak adını ikinci tura yazdırdı. Lige Aluminij'yle beraberlik başlayan Maribor, son maçında deplasmanda NK Radomlje'yi 3-0 yenerek namağlup serisini sürdürdü.

Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Maribor, bu sezon şampiyonluk hedefliyor. Slovenya ekibi, sezon sonunda kulüp tarihinin 17. lig şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyor.