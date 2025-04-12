Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştıran teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.
Al-Ettifaq'la oynadıkları maçın ardından konuşan Portekizli teknik adam, haberlerin söylenti olduğunu ifade etti.
Konuya ilişkin Jesus, "Doğru olmayan söylentiler hakkında yorum yapamam. Bunları sadece medyadan duyuyorum ve bilgim dışında medyada çıkan hiçbir şeye cevap vermem. Bunu zaten başkanla ve kulüple konuştum. Dışarıda ne olduğunu kontrol edemem." ifadelerini kullandı.