FIFA 15 Haziran-13 Temmuz arasında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak takımlara 1-10 Haziran tarihleri ​​arasında özel bir transfer izni verdi. Bu 10 günlük sürede müthiş bir transfer patlaması yaşanması bekleniyor.

FIFA'nın 32 takımlı yeni Kulüpler Dünya Kupası formatını daha cazip hale getirmek için açtığı bu özel transfer penceresi, dev kulüplerin kadrolarına yıldız takviyesi yapmasının önünü açtı. Etkinliğe olan ilgiyi artırmak için organizatörlerin, Lionel Messi gibi isimleri turnuvaya dahil etmek adına kurallarda değişiklik yaptığı da biliniyor.

10 günlük bu transfer maratonu, sadece futbolcular için değil teknik direktörler için de büyük bir hareketliliğe sahne olacak gibi görünüyor. Turnuvanın futbol tarihinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025, 32 takımın katılımıyla ABD'de düzenlenecek.

Turnuvada Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Inter Miami, Al Ahly gibi 32 takım mücadele edecek. UEFA’dan 12, Güney Amerika’dan 6, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’dan dörder, Okyanusya’dan bir takım katılıyor. Türkiye’den ise hiçbir kulüp bu kriterleri karşılayamadı.

AL HILAL HERKESİN PEŞİNDE

Turnuvanın Suudi temsilcisi Al Hilal, transfer döneminin en aktif kulübü olmaya aday. Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra, Manchester United’dan Bruno Fernandes, Aston Villa’dan kaleci Emiliano Martinez ve Napoli’den Victor Osimhen liste başında yer alıyor. Kulüp, büyük yatırımlar yaparak şampiyonluk iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in radarına girdi. UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham’a kaybettikten sonra yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali veren Portekizli yıldızın, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde. Al Hilal’in, oyuncuyu FIFA Kulüpler Dünya Kupası için kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.



İngiliz basınından Daily Mail ve transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Suudi kulübü Manchester United’a yaklaşık 120 milyon Euro bonservis ve Bruno Fernandes’e toplam 3 yıl için 237 milyon Euro maaş teklif etmeye hazır. Yıllık yaklaşık 80 milyon Euro kazanacak olan Fernandes, bu transferle dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri haline gelecek.

MANCHESTER UNITED DİRENDİ AMA…

Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Ruben Amorim her ne kadar “Bruno satılık değil” dese de kulüp tarihinin en kötü Premier League derecesi olan 15.’liğin ardından büyük değişikliklerin kaçınılmaz olduğu düşünülüyor. 2024-2025 sezonunda 19 gol ve 18 asistlik performans sergileyen Fernandes, Avrupa kulüplerinin yanı sıra Suudi ekiplerinin de iştahını kabarttı.

REAL MADRİD İLE AYNI GRUPTA BULUŞACAK

Al Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid, RB Salzburg ve Pachuca ile aynı grupta yer alıyor. Fernandes’in transferi gerçekleşirse, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema’dan sonra Suudi Arabistan’a giden bir başka dünya yıldızı olacak. Takımda Bono, João Cancelo, Rúben Neves, Koulibaly, Mitrovic ve Milinkovic-Savic gibi önemli isimler de bulunuyor.

İNTER’İN HOCASI DA YOLDA

Öte yandan Suudi basınına göre Al Hilal, teknik direktörlük için de Simone Inzaghi’yi gündemine aldı. Jorge Jesus’un yerine düşünülen İtalyan çalıştırıcı için temasların sürdüğü ve Inzaghi’nin de dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden biri olabileceği ifade ediliyor.

Bruno Fernandes’in önümüzdeki günlerde vereceği karar, transfer sezonunun en büyük bombalarından biri olabilir.

CRISTIANO RONALDO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Turnuvanın en büyük merak konusu ise Cristiano Ronaldo’nun bu organizasyonda yer alıp almayacağı. Şu anki kulübü Al-Nassr, turnuvaya katılma hakkı elde edemediği için CR7’nin sahne alması belirsiz. Brezilya, ABD ve Afrika’dan bazı kulüpler, Portekizli süper yıldızı kısa süreliğine kadrolarına katmak istese de bu transferin finansal boyutu ciddi bir engel oluşturuyor.

TURNUVAYA KATILACAK TAKIMLAR