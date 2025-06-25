Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr, 59 yaşındaki İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

KULÜP SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İtalyan teknik direktörün takımdan ayrıldığı belirtilerek, "Pioli ve ekibine geçen sezonki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

تعلن شركة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي.



مثمنين له ولطاقمه كافة الجهود التي بذلوها مع #النصر ، ومتمنين لهم التوفيق . pic.twitter.com/kwPxWuFcBu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 25, 2025

YILDIZ OYUNCUDAN VEDA PAYLAŞIMI

Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da görevinden ayrılan Pioli için sosyal medya paylaşımında, "Her şey için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Pioli yönetimindeki Al-Nassr, söz konusu müsabakalarda 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşarken ligi 70 puanla 3. sırada tamamladı.

AL NASSR'DA JORGE JESUS SESLERİ

Suudi Arabistan’ın köklü kulüplerinden Al‑Nassr, Stefano Pioli’yle yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. Dış kaynaklar, kulübün başta Jorge Jesus ile ciddi görüşmeler yürüttüğünü belirtiyor.

Portekizli teknik adam, 2023’ten bu yana çalışma fırsatı bulduğu Suudi Pro Ligi’ne yeniden dönebilir. Geçmişte Al‑Hilal’i rekorlarla çalıştıran Jesus, Al‑Nassr’ın saha liderliği ve takım disiplini ihtiyaçlarına yanıt verebilecek isim olarak görülüyor.