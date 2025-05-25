Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu geçerek kupayı tarihinde ikinci defa müzesine götürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.

Tarihi bir gece yaşadıklarını ifade eden Ali Koç "Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015'ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir. Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı." dedi.

GÖNDERME YAPTI

Son dönemde istifası istenen ve taraftarın büyük bir bölümü tarafından tepki gören Başkan Ali Koç, kendisine tepki gösterip takımın kaybetmesini isteyenlere gönderme yaptı. Zaferi taraftara armağan eden Başkan Koç "Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun." ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK KATILAN BİZİZ'

EuroLeague şampiyonluğunun önemine değinen sarı-lacivertlilerin başkanı "Ülkemiz için önemli. 2015'ten beri Final Four'a en çok katılan takım biziz. Buna rağmen 1 şampiyonluğumuz vardı, bu 2 oldu. Hoca hakikaten büyük fark yarattı. Obradovic'ten sonra sendeledik ama yönümüzü, rotamızı bulduk. Bugün, burada Fenerbahçe Beko ailesinde çalışan herkes, çay veren ablamızdan, malzemeciden... Herkes burada. Emeğine teşekkürler. Camiamızı gururlandırdılar.

Sayın Cumhurbaşkanımız biter bitmez ilk arayan oldu. Sağolsun o da hem camiamızı hem de takımımızı kutladı. Ülkemize bu kupayı getirmenin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Sevincimizi paylaştığı için teşekkür ediyorum.

Bu şampiyonluğumuzu bu gece Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyen Fenerbahçeliler'e armağan ediyorum. İçimizde bunu kazanmamızı istemeyenler vardı. Gerçek Fenerbahçeliler'e armağan olsun. Sadece basketbol değil tüm branşlarda şampiyonluklar yakın." diye konuştu.