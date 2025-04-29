Sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla kurulan Bir Can Bir Candır Derneği, Tersane İstanbul’da özel bir müzayede galası düzenleyerek iş ve sosyete dünyasından pek çok ismi ağırladı. Gecede derneği kurucusu Derin Mermerci’nin de 43. yaş günü kutlandı.

Geceye iş dünyasından birçok tanıdık sima katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mermerci’nin kızını omzuna alarak sokak hayvanları yararına düzenlenen açık artırmada bir kolyenin satışını gerçekleştirdi. Bu anlar sosyal medyada büyük gündem oldu.

Geceden elde edilen gelir, sokak hayvanları için yeni yaşam alanları kurulmasına katkı sağlayacak.