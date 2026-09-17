Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maratonunda mücadele edecek aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Jürgen Klopp'un belirlediği listede Süper Lig'de forma giyen iki Alman yıldız için zıt kararlar çıktı.

Beşiktaş'ın kalesini koruyan Alexander Nübel milli takımdan davet alarak büyük bir sevinç yaşarken, Galatasaray forması giyen kanat oyuncusu Leroy Sane kadroya dahil edilmeyerek liste dışı kaldı.

ÖZEL KADRO PLANLAMASI

UEFA Uluslar Ligi'nde yoğun bir maç takvimine girecek olan Panzerler'de teknik direktör Jürgen Klopp, kadro yapılanmasını iki kademeli olarak planladı. 24 kişilik ilk kafilede Beşiktaşlı Alexander Nübel de yer buldu.

Almanya Milli Takımı'nın Uluslar Ligi fikstürü ve kadro detayları şu şekilde şekillendi:

24 Eylül (Hollanda Deplasmanı): Almanya, grubun kritik maçında Hollanda'ya konuk olacak.

27 Eylül (Yunanistan): Panzerler iç sahada Yunanistan'ı ağırlayacak.

1 Ekim (Sırbistan) & 4 Ekim (Yunanistan Deplasmanı): Bu iki karşılaşma öncesinde aday kadro 20 oyuncuya düşürülecek. İlk iki müsabakada yer alan isimlerin büyük bir kısmı ikinci etapta kulüplerine geri dönecek.