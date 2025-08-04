Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın yediği şanssız gol, İngiltere'de gündem oldu. İngiliz medyası, Altay Bayındır'ın engel olamadığı gol için "Tuhaf, garip, komik" nitelemesi yaptı.

Sakatlığı bulunan Andre Onana'nın yokluğunda Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, Everton'la oynanan maçta talihsiz bir an yaşadı.

Manchester United, ABD'de düzenlenen Premier Lig Yaz Serisi'nde Everton ile karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadelede Altay Bayındır'ın maçta yediği gol, ülke basınında gündem oldu.

KARAMBOLDE TERS KÖŞEYE GİTTİ

75. dakikada hızlı gelişen Everton atağında ceza sahası ön çizgisine çevrilen topu McNeil kontrol etti. Tam bu esnada Diallo'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Heaven'a da çarpıp Altay Bayındır'ın bakışları arasında ters köşeye gitti.

Hamle yapmakta geç kalan Altay Bayındır hiç beklemediği yere giden topa yetişemedi ve izlemekle yetindi. İngiliz taraftarlar geçtiğimiz sezon çok fazla hata yapan Onana'dan eldivenleri alamayan Altay için sert eleştirilerde bulundu. Kaleci konusunda şanssız olduklarını ifade eden Manchester United taraftarları bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.