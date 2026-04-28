Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ile merkez bankalarının sıkı para politikaları arasında denge arayışını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin olumsuz açıklamaları piyasalarda barış umutlarını gölgelerken, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat krizi petrol fiyatlarını 109 doların üzerine taşıdı. Bu tabloya rağmen, doların küresel ölçekteki gücü ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi altındaki yükselişi frenliyor.

ORTA DOĞU'DA DİPLOMATİK KRİZ

ABD ile İran arasındaki diplomatik süreçte yaşanan tıkanıklık, küresel yatırımcıyı endişelendiriyor. Trump’ın sunulan son teklifi reddetmesi, jeopolitik risklerin kısa vadede sonlanmayacağı algısını güçlendirdi. Öte yandan, enerji koridorlarındaki yavaşlama petrol fiyatlarında şok etkisi yarattı. 109 dolar seviyesini aşan petrol fiyatları, enflasyonist baskıyı artırarak merkez bankalarının faiz indirimi konusunda elini zorlaştırıyor.

YÜKSEK FAİZ ALTINI BASKILIYOR

Jeopolitik krizler normal şartlarda altına olan talebi artırsa da, mevcut faiz ortamı bu yükselişi sınırlıyor. Faiz getirisi olmayan bir varlık olan altın, tahvil faizlerinin yüksek seyrettiği bu dönemde yatırımcı tercihinde geri planda kalabiliyor. Piyasa aktörleri şimdi gözünü merkez bankalarının vereceği kararlara dikmiş durumda.

MERKEZ BANKALARININ KRİTİK HAFTASI

Piyasaların bu haftaki rotasını Fed, ECB, BoE ve Kanada Merkez Bankası’ndan gelecek faiz kararları belirleyecek. Özellikle Fed’in mevcut faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, karar metninde yer alacak gelecek döneme dair "şahin" veya "güvercin" mesajlar altın fiyatlarında yönü tayin edecek. Faiz indirimlerinin ötelenmesi durumunda altın üzerindeki baskının derinleşebileceği öngörülüyor.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki kararsız seyir, diğer değerli metallere de satış baskısı olarak yansıdı. Güncel piyasa verilerine göre fiyatlamalar şu şekilde gerçekleşti:

Gümüş: Yüzde 1,2 değer kaybı.

Paladyum: Yüzde 0,9 düşüş.

Platin: Yatay seyir.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar endeksinin yükselmesiyle birlikte ons altın fiyatları yüzde 0,5 oranında geri çekilerek 4 bin 608 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüş iç piyasaya da doğrudan yansıdı.

Türkiye'de gram altın, güne yüzde 0,5 azalışla başlayarak 6 bin 662 lira seviyesinden işlem görüyor.