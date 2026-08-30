Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'nın bir sonraki durağı Hollanda'ya açıldı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre 30 yaşındaki Faslı futbolcu, Ajax ile anlaşma sağladı.

Saru-lacivertli kulüp, dün akşam Amrabat'yla yollarını resmen ayırdığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. İsmail Kartal'nın teknik direktörlüğündeki kadroda yer almayan oyuncu, sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmışti.

Amrabat, geride bırakılan sezonı İspanya La Liga takımlarından Real Betis'te kiralık olarak geçirmisti. Bu dönemde 23 maça çıkan futbolcu, bir kez gol sevinci yaşadı ve 5 kez sarı kart gördü.

Hollanda futbolunun güçlü takımlarından Ajax'a geçiş yapan tecrübeli ismin, yeni liginde neler yapacağı merakla bekleniyor.