Virtus Bologna'nın İtalyan oyuncusu Achille Polonara'ya yeniden kanser tanısı (miyeloid lösemi) konuldu.
Bologna’dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Virtus Bologna, Achille Polonara'nın son birkaç hafta içinde daha ileri tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve sonrasında kendisine miyeloid lösemi tanısı konulduğunu duyurdu.
Polonara şu anda Bologna'daki Sant'Orsola Malpighi Hastanesi'nde yatıyor ve burada özel terapilere başladı.
Tüm Virtus Segafredo Bologna ailesi Achille ve sevdiklerinin yanında olduğunu belirterek çocuğa acil şifalar diliyor.
Haydi Achi, hepimiz yanındayız, seni bekliyoruz!"